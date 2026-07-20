Как избавиться от муравьиных куч в саду: способы без химии

Муравейники – это не просто неряшливые кучки земли, которые портят вид вашего ухоженного зеленого газона. Внутри них живут невероятно трудолюбивые и очень полезные насекомые, которые, впрочем, могут нанести серьезный ущерб вашему саду и огороду. Муравьи портят вид газона, повреждают корневую систему газонной травы, а еще и поедают овощи и фрукты, которые вы так усердно выращивали.

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Но как избавиться от муравьев, чтобы не причинить вреда никому – не обрабатывать свой урожай токсичными химикатами, не убивать полезных насекомых, не ставить под угрозу здоровье людей и домашних животных? Блог Марты Стюарт пообщался с экспертами по борьбе с вредителями, и они поделились несколькими лучшими натуральными способами.

Используйте разбавленный белый уксус

Вы можете протереть раствором белого уксуса муравьиные тропинки и сам вход в муравейник. Муравьи всегда передвигаются по запаху. Уксус разрушает эти ароматические следы и сбивает насекомых с толку.

Все, что вам понадобится, – это смешать в распылителе уксус с водой примерно в равных пропорциях. Обработайте этим раствором дверные проемы, подоконники и вообще любые места, где вы заметили движение муравьев, и они больше не найдут путь в ваш дом.

Впрочем, у этого метода есть минус – он требует постоянного повторения. Уксус не устраняет саму причину и не уничтожает гнездо, поэтому как только вы перестанете обрабатывать поверхности, муравьи просто проложат новые маршруты. Также помните: не брызгайте уксусом непосредственно на растения, так как он их просто сгорит.

Уберите источники пищи

Лучший экологичный способ избавиться от муравьев на участке – лишить их легкой добычи. Уберите со двора корм для животных, рассыпанные семена из кормушек и опавшие фрукты. Именно эти лакомства чаще всего привлекают насекомых.

Пока где-то в глубине сидит матка, а рабочие муравьи без остановки таскают ей пищу, колония будет жить и разрастаться. Поэтому тщательно осмотрите территорию вокруг муравейника и найдите, чем они там лакомятся – это могут быть даже открытые мусорные баки. Лишите их пищи, и муравьи уйдут искать другое место, где будет больше корма.

Перекройте доступ к воде

Уберите все возможные источники влаги, включая протекающие шланги и миски с водой для домашних питомцев. Муравьи с удовольствием селятся там, где есть постоянная сырость. Измените эти условия – и ваш двор станет для них совершенно непривлекательным.

Отремонтируйте все капающие краны, а также уберите влажную мульчу или мокрые дрова. Муравьи просто обожают влажные и укромные места, поэтому, если вы проигнорируете этот шаг, то просто будете ходить по кругу. Еда и вода – вот и все, что нужно муравьям на вашем участке. Если вы лишите их этих ресурсов, участок перестанет их интересовать.

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