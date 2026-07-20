УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как избавиться от муравьиных куч в саду: способы без химии

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
75
Без легкого доступа к пище и воде муравьи сами потеряют интерес к вашему участку
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Муравейники – это не просто неряшливые кучки земли, которые портят вид вашего ухоженного зеленого газона. Внутри них живут невероятно трудолюбивые и очень полезные насекомые, которые, впрочем, могут нанести серьезный ущерб вашему саду и огороду. Муравьи портят вид газона, повреждают корневую систему газонной травы, а еще и поедают овощи и фрукты, которые вы так усердно выращивали.

Но как избавиться от муравьев, чтобы не причинить вреда никому – не обрабатывать свой урожай токсичными химикатами, не убивать полезных насекомых, не ставить под угрозу здоровье людей и домашних животных? Блог Марты Стюарт пообщался с экспертами по борьбе с вредителями, и они поделились несколькими лучшими натуральными способами.

Используйте разбавленный белый уксус

Вы можете протереть раствором белого уксуса муравьиные тропинки и сам вход в муравейник. Муравьи всегда передвигаются по запаху. Уксус разрушает эти ароматические следы и сбивает насекомых с толку.

Все, что вам понадобится, – это смешать в распылителе уксус с водой примерно в равных пропорциях. Обработайте этим раствором дверные проемы, подоконники и вообще любые места, где вы заметили движение муравьев, и они больше не найдут путь в ваш дом.

Впрочем, у этого метода есть минус – он требует постоянного повторения. Уксус не устраняет саму причину и не уничтожает гнездо, поэтому как только вы перестанете обрабатывать поверхности, муравьи просто проложат новые маршруты. Также помните: не брызгайте уксусом непосредственно на растения, так как он их просто сгорит.

Муравейники исчезнут сами по себе, если правильно ухаживать за участком.

Уберите источники пищи

Лучший экологичный способ избавиться от муравьев на участке – лишить их легкой добычи. Уберите со двора корм для животных, рассыпанные семена из кормушек и опавшие фрукты. Именно эти лакомства чаще всего привлекают насекомых.

Пока где-то в глубине сидит матка, а рабочие муравьи без остановки таскают ей пищу, колония будет жить и разрастаться. Поэтому тщательно осмотрите территорию вокруг муравейника и найдите, чем они там лакомятся – это могут быть даже открытые мусорные баки. Лишите их пищи, и муравьи уйдут искать другое место, где будет больше корма.

Перекройте доступ к воде

Уберите все возможные источники влаги, включая протекающие шланги и миски с водой для домашних питомцев. Муравьи с удовольствием селятся там, где есть постоянная сырость. Измените эти условия – и ваш двор станет для них совершенно непривлекательным.

Отремонтируйте все капающие краны, а также уберите влажную мульчу или мокрые дрова. Муравьи просто обожают влажные и укромные места, поэтому, если вы проигнорируете этот шаг, то просто будете ходить по кругу. Еда и вода – вот и все, что нужно муравьям на вашем участке. Если вы лишите их этих ресурсов, участок перестанет их интересовать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти вишни и черешни от птиц, не нанеся пернатым вреда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Лайфхаки огород-садсадогороднасекомыевредители
Редакционная политика