Как спасти вишни и черешни от скворцов, не навредив птицам: эффективный метод

Птицы играют важную роль в саду, но в период созревания плодов они могут стать настоящей проблемой. За несколько дней дерево, усыпанное черешнями, может оказаться переполнено ими. К счастью, есть простой способ предотвратить это, не тратя целое состояние и не прибегая к химикатам.

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Вместо того чтобы спешить с радикальными мерами безопасности, стоит попробовать самодельное решение из алюминиевой фольги. Это отпугивающее средство остановит скворцов от настойчивых набегов на ваши деревья, пишет OBOZ.UA.

Метод с алюминиевой фольгой не только недорог и прост в использовании, но и безопасен для птиц. Он эффективно отпугивает их, не создавая угрозы, в отличие от упомянутых ранее сеток. Фольга, развешенная на ветвях, действует как отпугивающее средство, защищая созревающие плоды от скворцов.

Для этого просто возьмите алюминиевую фольгу из кухонного ящика и нарежьте её на полоски длиной примерно 20–25 см. Затем аккуратно прикрепите полоски к ветвям дерева с помощью верёвки или ленты. Важно, чтобы они свободно двигались на ветру, шелестели и отражали свет. Лучше всего для этого подходят наружные ветки дерева.

Использование алюминиевой фольги требует соблюдения нескольких правил для обеспечения эффективной и безопасной защиты. Скворцы быстро привыкают к постоянным раздражителям, поэтому хорошей идеей будет перемещать полоски на новые места каждые 2–3 дня, меняя их положение. Лучше всего вешать их на дерево только тогда, когда начнут созревать плоды. Слишком ранняя установка может привести к тому, что птицы перестанут на них реагировать.

Также хорошей идеей будет добавлять новые полоски фольги каждые несколько дней и развешивать их на разной высоте, в частности на верхушке кроны дерева. В конце сезона снимите все полоски, чтобы не загромождать ими участок и прилегающую территорию.

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