Как ходить, когда очень скользко: что делать в случае падения

Зимняя пора часто превращает обычную прогулку по городу в настоящее испытание на ловкость. Гололедица не прощает ошибок, поэтому знание базовых правил безопасности становится жизненной необходимостью для каждого пешехода.

Правильная техника походки, умение вовремя сгруппироваться и маленькие хитрости для обуви помогут минимизировать риски. Важно помнить, что ваша безопасность зависит не только от коммунальных служб, но и от вашей внимательности и готовности к скользким сюрпризам.

Даже если падение кажется неизбежным, существуют способы сделать его максимально безболезненным. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации, как подготовить себя и свою обувь к зимним вызовам.

Как безопасно ходить во время гололеда

Чтобы не потерять равновесие на льду, стоит изменить свою привычную манеру ходьбы. Самое главное – двигаться медленно, делая мелкие шаги и наступая на всю плоскость подошвы. Колени при этом должны быть расслабленными. Представьте, что вы скользите на лыжах – такой подход поможет сохранить устойчивость.

Важно держать руки свободными: никогда не прячьте их в карманы, ведь они служат вашим естественным балансиром. Если у вас есть сумки, лучше повесить их на плечо, чем нести в руках. Также воздержитесь от разговоров по телефону на ходу – это распыляет внимание и мешает вовремя среагировать на опасный участок дороги.

Особые зоны риска: лестницы и дороги

Переход дороги и лестницы требуют двойной бдительности. Перебегать трассу перед автомобилем в гололед – роковая ошибка, ведь тормозной путь машины на скользком покрытии увеличивается в разы. Что касается лестниц, то по ним следует двигаться без спешки: становитесь на каждую ступеньку обеими ногами по очереди, не пытаясь перепрыгнуть через одну.

Техника безопасного падения

Если вы почувствовали, что земля уходит из-под ног, первый совет – присядьте. Это уменьшит высоту падения, а следовательно, и силу удара. Падая назад: выгните спину дугой, прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте в стороны (но не падайте на локти!). Падая вперед: согните руки в локтях, чтобы они сработали как амортизаторы, но не приземляйтесь на прямые ладони. Падая на бок, прижмите руки к туловищу, а ноги к груди, стараясь сгруппироваться в "клубочек". На лестнице главное защитить голову и лицо руками.

Запомните: опаснее всего падать на вытянутые руки, колени, локти или ягодицы. Это кратчайший путь к сложным переломам ключицы или шейки бедра.

Сделайте обувь нескользкой

Если подошва вашей обуви напоминает каток, ее необходимо "проапгрейдить". Самый простой домашний метод – наклеить на подошву несколько кусочков медицинского тканевого пластыря. Он создает необходимое трение, хотя и держится всего несколько дней.

Более надежным вариантом является профессиональная "профилактика" в мастерской, где на обувь наклеят специальное резиновое покрытие против скольжения. Также в магазинах можно приобрести ледоступы – резиновые накладки с металлическими шипами, которые обеспечивают максимальное сцепление даже с чистым льдом.

Что делать после падения

Даже если вы поднялись и не чувствуете острой боли, будьте внимательны к своему состоянию. Некоторые травмы проявляются лишь через несколько часов. К месту ушиба стоит приложить холод на 20 минут (с короткими перерывами), чтобы уменьшить отек. Если боль не утихает или появилось сильное головокружение – немедленно обращайтесь к врачу для перестраховки.

