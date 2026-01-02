Выводы ВВК теперь автоматически передаются в реестр 'Оберег': что это значит

Отныне выводы военно-врачебных комиссий (ВВК) автоматически будут передаваться в реестр "Оберег". В то же время данные о пригодности или непригодности к службе, а также дата прохождения ВВК отображаются в приложении Резерв+.

Подробности рассказал глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко. Пост обнародован на Facebook-странице Житомирского областного ТЦК и СП.

Цифровизация ВВК

По словам Мирошниченко, внедрение цифровых инструментов стало необходимым шагом во время войны и общегосударственного перехода на электронные сервисы.

"Решение ВВК принимаются с использованием электронных подписей, что обеспечивает фиксацию времени, прозрачность процессов и полную отслеживаемость действий каждого участника – от врача до председателя комиссии", – говорится в сообщении.

Нововведение уменьшает риски злоупотреблений и переводит процесс военно-врачебной экспертизы в прозрачную и контролируемую цифровую среду.

В то же время часть данных, в частности исторические медицинские записи, до сих пор хранится на бумаге. Процесс цифровизации продолжается и постепенно охватывает все больше направлений военной медицины.

