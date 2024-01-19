Все слышали о Третьем рейхе хотя бы поверхностно. Страшный режим Гитлера и его муртадов. А вот всем ли известно, что существовал и "Четвертый рейх"? При этом в русском Союзе. Причем, именно во время войны с нацистами.

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Кілька учнів елітної 175-ї московської школи, діти радянських високопосадовців, створили підпільну нацистську організацію під назвою "Четвертий рейх". Про неї стало відомо випадково – після того як покінчив життя самогубством його "фюрер", 15-річний син наркома авіаційної промисловості СРСР Олексія Шахуріна Володимир.

Членами "Четвертого рейху" були: сини одного з найближчих сталінських "соратників", члена Політбро ЦК ВКП(б), заступника Ради народних комісарів і за сумісництвом наркома Зовнішньої торгівлі СРСР Анастаса Мікояна - Серго та Іван; син секретаря Мікояна Леонід Барабанов; син сестри дружини Сталіна Надії Аллілуєвої Леонід; син найближчого соратника Ворошилова генерал-лейтенанта Рафаїла Хмельницького Артем; син академіка Олександра Бакулєва (друга сталінського секретаря Поскрьобишева) Петро; син заступника голови Держплану СРСР Петра Кірпічнікова Фелікс; донька радянського дипломата високого рангу Костянтина Уманського Ніна, син знаменитого американського підприємця, агента Комінтерну і довіреної особи Леніна Арманда Хаммера.

В обвинувачуваному висновку говорилося:

"Учасники організації у своїх бесідах вихваляли німецько-фашистську армію і німецько-фашистських лідерів. Учасникам організації були присвоєні звання, запозичені у німецьких фашистів: "рейсхфюрер", "фельдфюрер" і "фельдмаршал", а саму організацію було названо "Четвертою імперією". У бесідах між собою учасники організації обговорювали питання про способи ведення пропаганди, спрямованої на підрив радянського ладу, повалення після війни Радянської влади. Поведінка учасників організації тим більш злочинна, що вона мала місце в умовах Великої Вітчизняної війни, коли увесь радянський народ напружує свої сили в боротьбі з німецьким фашизмом".

Якби то були звичайні діти зі звичайної школи, для них з такими звинуваченнями усе б закінчилося одним – "вишак" без оскарження. В СРСР стріляли за менші гріхи. Тим паче, що їм було вже по 15 років. Батькам теж би мало не показалося.

Але ці тінейджери були незвичайними і зі школи незвичайної. Тому, потримавши трохи "для науки" у в’язниці, товариш Сталін наказав цих – як він висловився – "вовченят" вислати

"…у різні міста Сибіру, Уралу і Середньої Азії терміном на один рік під поручительство батьків".

Іванові Мікояну навіть всемилостивійше було дозволено навчатися в авіаційно-технічному училищі в Сталінабаді, куди його заслали. Батечко постарався.

Як там було в безсмертному романі "Колгосп тварин", що його Джордж Орвелл написав як пародію на радянську дійсність?

"Усі тварини рівні. Але деякі з них рівніші".

Хтось ще вірить у сталінський "порядок"?

І да - ця історія свідчення того, що московський комуно-більшовизм і нацизм практично брати-близнюки. Що зараз і проявляється. СРСР давно немає, а нашадки шахуріних-мікоянів-уманських усе ще при владі.