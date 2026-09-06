Как часто нужно стирать полотенца, чтобы они оставались пушистыми

Точно определить, как часто нужно стирать те или иные вещи, может быть сложно, поскольку во многих семьях существуют свои правила и предпочтения.

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Однако, хотя полотенце может казаться чистым, бывают случаи, когда его все равно нужно стирать, и как часто это делать, зависит от его типа, пишет Express.

Эксперты одной из британских прачечных поделились своими рекомендациями. Так, они советуют стирать банные полотенца после каждых трех-четырех использований.

Полотенца для рук стоит менять каждые два-три дня – это разумный минимум, а в зимний сезон простуд и гриппа или когда кто-то в семье заболел, это нужно делать еще чаще.

Салфетки для лица и фланелевые полотенца следует стирать после каждого использования.

Если вы хотите, чтобы полотенца оставались пушистыми, откажитесь от кондиционера для белья. Он оставляет на волокнах слой, который со временем снижает впитываемость. Стирайте полотенца при температуре от 40 до 60 градусов без кондиционера и дайте им полностью высохнуть, прежде чем складывать их. Это надолго сохранит их пушистость.

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