Как часто надо поливать суккуленты: советы экспертов

Многие считают суккуленты едва ли не самыми простыми в уходе комнатными растениями. Они действительно довольно устойчивы к условиям содержания, однако легко становятся жертвами чрезмерной заботы.

Видео дня

Название этой группы растений происходит от латинского слова, означающего "сок", и это точно описывает их суперспособность. Суккуленты накапливать влагу в листьях, чтобы выживать под палящим солнцем. И именно поэтому они не нуждаются в таком поливе, к которому привыкло большинство владельцев домашних оранжерей. Но как правильно поливать этих "верблюдов" растительного мира? В этом разбиралось издание Woman and Home.

Как часто поливать суккуленты?

Вместо того, чтобы полагаться на собственную интуицию, здесь стоит прислушаться к советам специалистов. А они утверждают, что в большинстве случаев суккуленты достаточно поливать только раз в месяц. Главное правило – дать почве полностью просохнуть перед следующим увлажнением. Когда растение получает достаточно воды, его листья становятся упругими, насыщенными и ярко-зелеными. Если же вы заметили, что листья стали мягкими или дряблыми – это сигнал, что пора доставать лейку. Кстати, с суккулентами может сработать календарный метод. Выделите себе конкретный день каждого месяца для полива этих растений и никогда его не пропускайте.

Наилучший способ полива

Для суккулентов идеально подходит принцип "понемногу, но регулярно" (в пределах их месячного цикла), ведь эти обитатели пустынь не привыкли к постоянному и длительному увлажнению. А конкретная техника полива зависит от размера вашего вазона.

Маленькие растения лучше поливать непосредственно в грунт, стараясь не попадать на сами листья.

лучше поливать непосредственно в грунт, стараясь не попадать на сами листья. Крупные экземпляры лучше увлажнять через поддон или погружать горшок в раковину с прохладной водой примерно на 10 минут. Дольше держать не стоит, чтобы не спровоцировать переувлажнение.

Очень важно следить, чтобы вода не оставалась в поддоне – суккуленты терпеть не могут "мокрые ноги". Также не рекомендуется их опрыскивать. В отличие от тропических растений, туман из распылителя может лишь навредить их деликатным листьям.

Как понять, что суккулент хочет пить

На самом деле, как и большинство растений, суккуленты сами умеют подсказывать, когда у них наступает жажда. Если растение выглядит обвисшим, теряет цвет, а нижние листья сморщиваются или желтеют – это значит, что ему срочно нужна вода.

Также присмотритесь к освещению, в котором растет ваш суккулент. Прямые солнечные лучи могут обжечь его листья, поэтому для растений этого типа лучшим вариантом будет яркий, но рассеянный свет. Суккулентам нужно около 4-6 часов такого освещения в день. Если же держать их в тени, стебли станут слабыми, вытянутся, а сами растения поблекнут.

Интересный факт: многие суккуленты имеют на листьях тонкий восковой налет (фарину), который защищает их от солнца и вредителей. Этот слой очень легко стереть пальцами, и он практически не восстанавливается, поэтому растения лучше вообще не трогать лишний раз.

Риски перелива

Чрезмерный полив – это самый быстрый способ загубить суккулент. Переувлажнение приводит к гниению корней, которое почти невозможно вылечить. Если листья становятся черными, кашеобразными или полупрозрачными – вы явно переборщили с водой. Чтобы это предотвратить, всегда используйте горшки с дренажными отверстиями и специальную легкую смесь почвы для кактусов. Главный лозунг для владельца суккулентов: если сомневаешься, надо ли поливать, лучше подожди еще несколько дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уберечь комнатные растения от холода, когда нет отопления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.