Что делать с комнатными цветами, когда нет отопления: какие условия ключевые

От варварских российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины этой морозной зимой страдают не только люди. Отключенная электроэнергия и особенно отопление больно бьет и по комнатным растениям, большинство из которых происходят из тропических широт и любят свет и тепло.

Как ухаживать за своим комнатным садом в таких экстремальных условиях, рассказало издание "Мир растений". Критически важно сбалансировать три главных параметра: температуру, освещение и влажность. Именно от их сочетания зависит, переживет ли растение холодный период без потерь.

Температура

Прежде всего следует учитывать температурные потребности конкретных видов. Часть комнатных растений достаточно хорошо переносит прохладу и нормально чувствует себя при 10–16 °C. К ним относятся, в частности, гортензия, цикламен, фуксия, пеларгония и большинство кактусов. Зато теплолюбивые растения тропического происхождения требуют температуры не ниже 17–22 °C, а при снижении до 10 °C могут погибнуть.

Тем не менее, для всех без исключения растений наибольшую опасность зимой представляют сквозняки и резкие перепады температуры. Поэтому, когда в квартире особенно холодно, нужно сосредоточиться именно на защите зелени от этих неприятностей. Например, на время проветривания горшки следует убирать с подоконников, щели в окнах закрывать подручными материалами и утеплять, а сами растения не размещать вблизи обогревательных приборов. Если цветы остаются на подоконнике, важно следить, чтобы листья не касались холодного стекла.

Учитывайте, что окна с северной стороны получают меньше света и тепла, поэтому в таких условиях растения нуждаются в дополнительной защите. В ясные зимние дни доступ к солнечным лучам следует максимально открывать, а в сильные морозы, наоборот, создавать дополнительный изоляционный слой с помощью жалюзи или штор.

Чтобы не переохлаждалась корневая система, горшки утепляют тканью, поролоном или ставят в ящики с теплоизоляционным наполнителем. Хороший эффект также дает мульчирование поверхности почвы.

Свет

Нехватка освещения зимой является проблемой прежде всего для цветущих и светолюбивых растений. При отсутствии электроэнергии компенсировать недостаток света можно лишь частично. Для этого как можно чаще очищайте листья от пыли и перенесите растения поближе к естественному источнику света. Полностью заменить искусственную подсветку в таких условиях невозможно, поэтому особое внимание стоит уделять температуре и влажности.

Полив

Полив комнатных растений в холодный период сокращают всегда. Из-за замедления жизненных процессов растения потребляют меньше воды, а ее избыток быстро приводит к загниванию корней. В периоды, когда отсутствует отопление, внесение влаги стоит сократить еще сильнее.

Обычно полив проводят после подсыхания верхнего слоя почвы, используя лишь отстоянную воду комнатной температуры. Чем холоднее место, где стоит растение, и чем ближе оно к окну, тем реже нужно увлажнять субстрат, в котором оно растет.

Тем не менее, влаголюбивые виды нуждаются в постоянно слегка увлажненной почве, тогда как суккуленты зимой могут обходиться минимальным количеством воды или вообще без полива, если температура не превышает 14 °C.

Реанимация подмерзших цветов

Если обеспечить минимально безопасные условия цветам не удалось, они будут сигнализировать об этом тем, что начнут терять декоративный вид. Их листья темнеют, покрываются пятнами, увядают или опадают. Чтобы спасти цветок, его необходимо согреть. Но делать это нужно постепенно.

Перенесите растения в помещение, где вы можете обеспечить хотя бы минимальный обогрев. Обработайте вазоны теплой водой с антистрессовыми препаратами, но дозировку выбирайте наименьшую, чтобы не навредить. Удалите все поврежденные части растений и создайте им временный парниковый эффект, накрыв разрезанными пластиковыми бутылками или прозрачной пленкой, натянутой на проволочный каркас. Регулярное опрыскивание теплой водой в течение 4-8 недель повышает шансы на восстановление даже при серьезных повреждениях.

Правильный температурный режим, осторожный полив и защита от холода – это базовые условия, которые позволяют комнатным растениям пережить сложную зиму без критических потерь. Обеспечьте им весь возможный максимум заботы и они точно уцелеют до весны.

