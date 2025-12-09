Как часто надо пересаживать комнатные цветы: когда это лучше делать

Комнатные растения оживляют интерьер, создают уют и даже улучшают самочувствие. Но за их красотой стоит ежедневный уход, в котором важна каждая мелочь.

Один из ключевых вопросов: когда именно нужно пересаживать вазоны и почему это так влияет на их здоровье. Пересадка может показаться простым делом, но неправильное время или неудачный субстрат способны затормозить рост растения. Эксперты рассказали об особенностях процесса пересаживания.

Почему пересадка необходима

Пересадка позволяет растению расти дальше, ведь со временем субстрат истощается, а корневая система заполняет весь объем горшка.

Как объясняет Джеймс Масталер, основатель Pistils & Pollen, обновление почвы пополняет запас питательных веществ, улучшает дренаж и предотвращает корневое защемление. Свежая земля и новый горшок дают корням шанс расшириться, если растение еще не достигло своего максимального размера.

Признаки, что растение нужно пересадить

По словам Масталера, есть несколько "классических" сигналов, которые легко заметить:

корни появляются из дренажных отверстий; вода практически мгновенно проходит сквозь почву; земля высыхает слишком быстро; растение требует полива значительно чаще, чем обычно.

Игнорирование этих признаков может иметь последствия: растение перестает расти, слабеет и становится более уязвимым к вредителям, отмечает эксперт.

Масталер также советует обращать внимание на то, как ведет себя почва в горшке: если она отходит от стенок или ее явно недостаточно для корневой системы – пришло время пересадки.

Как часто нужно пересаживать растения

Точного "календаря пересадки" нет. Это зависит от конкретного вида и темпов роста.

"Пересаживайте только тогда, когда это действительно нужно. Каждая пересадка – это риск повредить корни", – объяснил Масталер.

Лучшее время – период активного роста: весна, начало лета или любое время года, если растение не находится в состоянии покоя.

"Избегайте пересаживать тогда, когда растение очевидно отдыхает между фазами роста", – добавил он.

Как пересадить без стресса для растения

Пересадка – микротравма для корневой системы, поэтому действовать нужно осторожно.

Масталер советует:

осторожно разрыхлять корни;

использовать подходящий субстрат для каждого вида;

не брать горшок больше чем на 2–5 см шире и глубже предыдущего;

после пересадки тщательно полить и дать время на адаптацию.

Эксперт отметил, что работать лучше с влажным, но не мокрым грунтом, чтобы корневой ком держал форму. После пересадки стоит снова полить, чтобы новая земля уплотнилась вокруг корней.

И еще один важный совет: слишком большой горшок создает массу почвы, которая долго остается влажной, и это может привести к гниению корней.

