Как часто надо кормить собаку, чтобы она не болела: ценные советы

Согласно последним исследованиям, более половины собак в Великобритании сейчас имеют избыточный вес, и проблема часто начинается с хозяев, которые даже не осознают, что они перекармливают своего питомца.

Самый новый отчет PDSA показал, что до 65 процентов собак имеют избыточный вес. Это означает, что миллионы домашних животных рискуют стать жертвами заболеваний, которых можно избежать, таких как боль в суставах, диабет и сердечные болезни. Все эти проблемы могут незаметно сократить жизнь собаки, пишет Express.

Шон Маккормак, главный ветеринар Tails.com, говорит, что главное — перестать думать о кормлении собаки только как о ежедневной рутине и начать относиться к нему как к залогу долгосрочного здоровья вашей собаки.

"Потребности в питании очень различаются в зависимости от размера, возраста, уровня активности, метаболизма и общего состояния здоровья собаки", — объясняет он.

Эксперт предупредил, что адаптация рациона вашей собаки важна для контроля веса, пищеварения, здоровья зубов и мышечного тонуса, а также для снижения риска заболеваний, которые можно предотвратить.

На первый взгляд кажется, что горсть сухого корма или банка влажного корма подойдут любой собаке, но реальность гораздо сложнее. Корма для крупных пород часто содержат тщательно сбалансированный кальций и фосфор для поддержания развития костей и снижения риска дисплазии тазобедренного сустава. С другой стороны, смеси для мелких пород, как правило, более калорийные, что отражает тот факт, что собаки меньших пород часто сжигают энергию быстрее.

Щенки же нуждаются в более частом питании для поддержания роста. Зато большинство взрослых собак лучше кормить два раза в день, хотя для некоторых животных с заболеваниями или особыми потребностями может быть полезным более частое кормление меньшими порциями.

Владельцы иногда не замечают очевидных сигналов того, что рацион их собаки не совсем правильный. Увеличение веса является самым ярким красным флажком.

При этом если собака кажется голодной постоянно, важно исключить медицинские проблемы, такие как диабет или расстройства пищеварения.

