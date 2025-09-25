Когда следует выгуливать собаку зимой: лучшие советы

С понижением температуры и более короткими днями становится еще важнее заботиться о наших четвероногих друзьях во время прогулок. Некоторые породы собак адаптированы к более холодному климату, например, хаски имеют густую двойную шерсть круглый год, тогда как виппеты классифицируются как породы с тонкой шерстью, то есть им нужна дополнительная помощь, чтобы согреться.

По словам кинологов, с приближением зимы обычно рекомендуется выходить на улицу в теплые часы дня – между 11:00 и 15:00 – чтобы собаки могли привыкнуть к физическим нагрузкам в холодных условиях, пишет Express.

Если вы гуляете в темноте, важно убедиться, что вашу собаку видно другим владельцам собак и людям в автомобилях. Кинологи-эксперты говорят, что пальто с хорошо видимыми светоотражающими элементами, мигающим ошейником или световым креплением поможет им быть в безопасности и заметными.

Если ваша собака никогда раньше не носила пальто или световое крепление, важно приучать к этому постепенно и положительно.

Не существует универсального ответа на вопрос, когда слишком холодно выгуливать собаку. Это зависит от нескольких факторов, включая породу вашей собаки, возраст, здоровье и густоту шерсти. Общий лозунг: если вы чувствуете холод, то очень вероятно, что ваша собака также будет чувствовать его.

Меньшие породы собак, такие как миниатюрные таксы или джек-рассел-терьеры, имеют меньше жира в организме, поэтому они быстро мерзнут. Жир является прекрасным изолятором, поэтому худые собаки мерзнут быстрее, чем те, кто имеет несколько лишних килограммов.

Щенки и старшие собаки также не могут регулировать температуру тела так же хорошо, как взрослые собаки. Собаки с более темным окрасом шерсти, таким как коричневая или черная, могут поглощать больше тепла от солнечных лучей, чем те, кто имеет светлую шерсть.

