Как быстро очистить жалюзи от пыли: есть простой способ

Уборку жалюзи можно значительно ускорить с помощью простого способа, который стал популярным в социальных сетях. Одновременно очистить обе стороны планок от пыли помогут кухонные щипцы с салфетками из микрофибры.

Видео дня

Для очистки жалюзи понадобятся кухонные щипцы, салфетки из микрофибры, влажные салфетки или старая пара носков, а также резинки для их фиксации. Об этом сообщает Real Simple.

Сначала щипцы нужно обернуть салфетками и закрепить их резинками. После этого планку жалюзи зажимают между рабочими поверхностями щипцов и проводят вдоль неё, собирая пыль одновременно с верхней и нижней сторон.

Другие лайфхаки для уборки

Уксус для мытья окон

Многие хозяева сталкиваются с проблемой, когда даже после тщательной мойки на окнах остаются разводы. Основатель компании Art Windows and Doors Аллан Рид советует обратить внимание на проверенный способ очистки с помощью белого уксуса, воды и обычной газеты.

Уксус эффективно удаляет грязь, водяные пятна и отпечатки пальцев, а скомканный листок газеты помогает отполировать стекло без разводов. В то же время специалист рекомендует избегать мытья окон под прямыми солнечными лучами, поскольку это может способствовать появлению разводов.

Черный чай для мытья пола

Чтобы пыль не оседала на деревянном полу, для его мытья можно использовать черный чай. Танины, содержащиеся в нём, образуют лёгкую защитную плёнку, которая подчеркивает естественный цвет древесины, а полифенольные соединения помогают бороться с микробами и препятствуют их размножению.

1,9 литра воды нужно довести до кипения в большой кастрюле на сильном огне. После закипания выключите огонь и заварите восемь пакетиков черного чая в горячей воде на 10–15 минут. Насыщенность раствора можно варьировать в зависимости от оттенка покрытия: для светлого пола рекомендуется использовать 4–6 пакетиков черного чая, а для темного — 10–12. Когда время истечет, выньте чайные пакетики, отожмите каждую каплю жидкости, прежде чем их выбросить.

Перед мытьем чай нужно остудить до тёплого состояния, чтобы не повредить покрытие пола.

Как сообщал OBOZ.UA, как только солнечные лучи попадают на ваши окна, легко заметить грязь и пыль, которые блокируют свет, даже в темные и пасмурные дни. Существует множество дорогих, а порой даже вредных химических чистящих средств или пароочистителей, которые обещают сделать ваши окна чище, чем когда-либо. Однако они не всегда работают эффективно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!