Деревянный пол идеально подходит для наиболее часто используемых помещений в вашем доме, но, несмотря на большую прочность по сравнению с ковровым покрытием, он всё равно может накапливать удивительное количество грязи.

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Хотя деревянные полы обычно просты в уходе, с повышением температуры многие хозяева могут заметить, что пол остается запыленным, независимо от того, как часто они пылесосят и моют пол, пишет OBOZ.UA.

Деревянные материалы имеют тенденцию генерировать значительное статическое электричество в теплые периоды, из-за чего пыль проникает через открытые окна и постоянно оседает на поверхности. Однако эксперты утверждают, что пыль можно держать под контролем в течение длительного времени, а деревянный пол сохраняет свой блеск лишь с помощью черного чая.

Танины в черном чае действуют как легкая и теплая пленка, которая подчеркивает естественные теплые оттенки твоего твердого лиственного чая, тогда как полифенольные соединения, естественно содержащиеся в растении Camellia Sinensis, из которого изготавливают черный чай, атакуют микробы и препятствуют их росту.

Эксперты отметили, что можно регулировать крепость чая и, соответственно, толщину "пленки", которую он образует.

Для более светлых деревянных полов рекомендуется использовать четыре-шесть чайных пакетиков, тогда как особенно темные полы требуют от 10 до 12 чайных пакетиков.

Как мыть деревянный пол черным чаем

Доведите 1,9 литра воды до кипения в большой кастрюле на сильном огне.

После закипания выключите огонь и заварите восемь пакетиков черного чая в горячей воде на 10–15 минут.

Когда время истечет, выньте чайные пакетики, отожмите каждую каплю жидкости, прежде чем их выбросить.

Дайте чаю остыть до состояния, когда он едва теплый, чтобы не повредить напольное покрытие. Если нужно ускорить процесс охлаждения, начните с кипячения только половины воды, заварите чай, а затем добавьте ещё восемь чашек холодной воды.

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