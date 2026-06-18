Чем помыть окна до блеска: бабушкин способ, который работает до сих пор

Многие хозяева и хозяйки знакомы с ситуацией, когда после протирания окон на стекле всё равно остаются стойкие разводы.

Видео дня

Неправильный подход к очистке может только ухудшить внешний вид стекла. Несмотря на это, многие люди до сих пор пользуются простым решением, для которого требуются лишь уксус, газета и вода из-под крана. Аллан Рид, специалист по ПВХ и основатель компании Art Windows and Doors, отмечает, что этот классический метод очистки до сих пор не утратил своей актуальности, пишет Express.

"Многие люди слышат об уксусе и газетах и думают, что это звучит несколько старомодно. Но есть причина, по которой этот способ используют и сегодня. Уксус прекрасно удаляет все пятна и загрязнения, накапливающиеся на стекле, к тому же он, вероятно, уже есть в вашем шкафу", – рассказал специалист.

Метод заключается в том, чтобы смешать немного белого уксуса с водой для мытья стекол, а затем использовать скомканный листок газеты для полировки.

Некоторые люди считают его средством для удаления скопившейся грязи, водяных пятен и отпечатков пальцев, а также для предотвращения появления надоедливых полос после мытья.

При этом эксперт не рекомендует мыть окна, когда они находятся под прямыми солнечными лучами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть окна без разводов за 10 минут.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.