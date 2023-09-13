Как будет 'скло' во множественном числе: действует необычное правило

Наибольшее количество проблем в украинском языке возникает при склонении слов и образовании множественного числа. К примеру, в раму вставили новое стекло – на украинском "скло". А если рам много, то со стеклом во множестве уже начинаются вопросы и противоречия.

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Доктор филологических наук, профессор, языковед и член Национальной комиссии Украины по правописанию Александр Пономарив в свое время рассказывал для блога BBC, что образование множества от слова "скло" довольно интересное. Лексема требует добавления еще одного звука.

Языковед объяснял, что существительное "скло" возникло вследствие сокращения группы согласных: "сткло".

Украинский язык очень благозвучный, и нагромождение согласных ему не присуще. Поэтому во множестве к слову добавляют еще один гласный "е": "одне – скло, а багато – "стекол". Таким образом, звук "т" в единственном числе выпадает, а во множественном числе сохраняется.

Много вопросов возникают и относительно слова "тато". На праздник к детям пришли радостные… "татИ", "татА", или, может, просто "татусі"? Как правильно сказать – читайте в материале.

Кстати, в украинском языке нет четко определенных правил ударения, поэтому слова следует запоминать сразу по звучанию. Однако есть слова, которые неправильно произносит подавляющее большинство. OBOZREVATEL разбирался, как правильно – "вИпадок" или "випАдок", и какую одежду мы выбираем – "зрУчну" чи "зручнУ"..

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