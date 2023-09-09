Как сказать 'тато' во множестве: правильный ответ многих удивит

Украинский язык очень благозвучный и, казалось бы, не сложный, однако с ударениями, множественным числом и склонением возникают трудности. Например, как сказать "тато" во множественном числе - "тата", "тати" чи "татусі"?

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко да исчерпывающее разъяснение по этому вопросу. По его словам, нужно запомнить особенности этой лексемы, чтобы больше не допускать ошибок.

Относительно множественного числа слова "тато" действительно возникают вопросы. Масла в огонь подливают в сети: разные источники иногда дают противоречащую друг другу информацию.

По действующему правописанию, во множестве нужно говорить не "татА", а "татИ".

К примеру:

Радісні тати прийшли до дітей на свято в садочок на свято осені.

Це мій друг Сашко. Наші тати зараз захищають Україну на фронті.

Языковед также объяснил, как правильно употреблять слова "мати" і "матір".

"Мати" – это форма именительного падежа, отвечает на вопрос "хто? що?".

"Матір" – форма винительного падежа "кого? що?".

Например:

Оленка на фото побачила матір.

Мати тримала на руках маленького хлопчика.

Даже детские вещи мы в основном привыкли называть русскими словами: "пустушка" (или "пустышка"), "коляска", "погремушка". Как правильно называть вещи для младенцев, разбирался OBOZREVATEL.

Также OBOZREVATEL публиковал самые распространенные русизмы, от которых нужно избавляться.

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