Как будет на украинском 'долг платежом красен': хорошие заменители

Фразеологизм – это устойчивое, лексически неделимое и целостное словосочетание, которое используют, чтобы придать речи характер и выразительность. Люди часто используют русские изречения, потому что не знают украинских заменителей.

Устойчивые соединения слов нельзя переводить буквально. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Если дословно перевести распространенный русский фразеологизм: "долг платежом красен", то получится "борг розрахунком червоний".

Или еще такие популярные фразы, как "рубаха-хлопец" – "сорочка-хлопець" или "на воре шапка горит" – "на злодієві капелюх палає". Следуя такому переводу, выходит какая-то чушь.

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В украинском языке есть колоритные варианты к этим выражениям:

Долг платежом красен - як не вертись, а взяв, то розплатись или хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати;

Рубаха парень – пхлопець-друзяка або щира душа;

На краю шапка горит – хто порося вкрав, у того і у вухах пищить.

Также Авраменко объяснил, как на украинском будет "краткость – сестра таланта". Такое выражение означает умение лаконично выражать мысли и в нашем языке есть благозвучные ответчики:

Краще менше та краще;

Краще коротко, але влучно.

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