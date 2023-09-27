Как сказать на украинском 'краткость – сестра таланта': сразу два благозвучных варианта

Украинцы используют в своей речи русскоязычные выражения, где преобладает многословие. Но в нашем языке есть меткие и короткие варианты, которые только украсят разговор своей лаконичностью.

Это касается распространённого выражения "краткость – сестра таланта". Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, как можно заменить фразу.

Такое выражение означает умение лаконично выражать мысли и в украинском языке есть благозвучные варианты:

Краще менше, та краще;

Краще коротко, але влучно.

Также Авраменко привел примеры избыточности в речи:

Не "по крайней мере", а "принаймні";

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Не "на самом деле", а "насправді" ;

; Не "в большинстве случаев", а "здебільшого" ;

; Не "в конце концов", а "зрештою".

Это не только громоздкие конструкции, но еще и кальки из русского. Поэтому лучше говорить коротко, но метко.

Языковед рассказал, как на украинском признать чью-то правоту, чтобы не обжечься из-за русской кальки.

На нашем языке нельзя дословно перевести русское выражение: "вы правы", потому что прилагательное "правый" в основном касается предметов, расположенных с правой стороны, движения по часовой стрелке или определенных политических убеждений.

Лучше используйте следующие варианты: ваша правда, ваша думка слушна или ви маєте рацію.

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