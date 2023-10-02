Ломают язык иностранцам: слова, которые могут легко произнести только украинцы

Украинский язык насыщен колоритными и благозвучными словами. Но люди, которые учат наш язык, часто сталкиваются с проблемой, когда не могут правильно произнести некоторые слова и выражения.

Для нас это обычные слова, большинство из которых мы каждый день употребляем в речи. OBOZREVATEL составил список, который сломает язык иностранцам.

10 слов, которые могут произнести только украинцы:

Вештатися – ходить туда-сюда в разных направлениях, бродить где-нибудь;

– ходить туда-сюда в разных направлениях, бродить где-нибудь; Духмяний – ароматный, душистый;

– ароматный, душистый; Кмітливий – способен хорошо и быстро рассуждать, размышлять, толковый;

– способен хорошо и быстро рассуждать, размышлять, толковый; Непереливки – так говорят о человеке, который попал в беду, когда ему тяжело или затруднительно;

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Обценьки – ручное металлическое орудие в виде щипцов с загнутыми внутрь и заостренными концами для вытягивания гвоздей;

– ручное металлическое орудие в виде щипцов с загнутыми внутрь и заостренными концами для вытягивания гвоздей; Пасіювати – сердиться;

– сердиться; Пуцвірінок – птенец без перьев, также этим словом часто называют маленького ребенка;

– птенец без перьев, также этим словом часто называют маленького ребенка; Телепень – пренебрежительное и ругательное название неповоротливого, неуклюжего человека – тюфяк, размазня;

– пренебрежительное и ругательное название неповоротливого, неуклюжего человека – тюфяк, размазня; Теревенити – много, бессодержательно говорить – болтать;

– много, бессодержательно говорить – болтать; Філіжанка – то же, что и чашка.

Также OBOZREVATEL рассказывал о самом длинном слове в украинском языке, которое насчитывает 38 букв.

Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Эту длинную конструкцию исследователи обнаружили в одном из чисел журнала "Химическая промышленность Украины".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, существует ли в украинском языке слово "обрушилося".

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