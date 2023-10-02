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Ломают язык иностранцам: слова, которые могут легко произнести только украинцы

Юлия Песчанская
Новости. Общество
1 минута
276
Ломают язык иностранцам: слова, которые могут легко произнести только украинцы

Украинский язык насыщен колоритными и благозвучными словами. Но люди, которые учат наш язык, часто сталкиваются с проблемой, когда не могут правильно произнести некоторые слова и выражения.

Для нас это обычные слова, большинство из которых мы каждый день употребляем в речи. OBOZREVATEL составил список, который сломает язык иностранцам.

10 слов, которые могут произнести только украинцы:

  • Вештатися – ходить туда-сюда в разных направлениях, бродить где-нибудь;
  • Духмяний – ароматный, душистый;
  • Кмітливий – способен хорошо и быстро рассуждать, размышлять, толковый;
  • Непереливки – так говорят о человеке, который попал в беду, когда ему тяжело или затруднительно;
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  • Обценьки – ручное металлическое орудие в виде щипцов с загнутыми внутрь и заостренными концами для вытягивания гвоздей;
  • Пасіювати – сердиться;
  • Пуцвірінок – птенец без перьев, также этим словом часто называют маленького ребенка;
  • Телепень – пренебрежительное и ругательное название неповоротливого, неуклюжего человека – тюфяк, размазня;
  • Теревенити – много, бессодержательно говорить – болтать;
  • Філіжанка – то же, что и чашка.

Также OBOZREVATEL рассказывал о самом длинном слове в украинском языке, которое насчитывает 38 букв.

Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Эту длинную конструкцию исследователи обнаружили в одном из чисел журнала "Химическая промышленность Украины".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, существует ли в украинском языке слово "обрушилося".

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