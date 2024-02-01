Как Арестович выехал из Украины: в Госпогранслужбе отреагировали на фейк

В Государственной пограничной службе отреагировали на фейк о том, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ГУР МО эту информацию также отрицали.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, меры пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы.

Демченко отметил, что пограничное ведомство не разглашает информацию о пересечении границы гражданами.

"Однако учитывая, что сейчас распространяется не достоверная информация, а распространившее ее издание ссылается на источники в пограничной службе отмечу. Прошу внимательно относиться к таким источникам. В этом контексте могу отметить, что распространенная информация о гражданине Алексее Арестовиче, который якобы уехал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности. Еще раз отмечу, стоит внимательно относиться к источникам, которые готовы предоставлять подобную информацию", – сказал он.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины не давало разрешения на пересечение государственной границы лицу по имени Алексей Арестович. Он не получал от ведомства ни писем, ни каких-либо других документов для выезда из Украины.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины в сентябре 2023 года. В интервью блоггере Анне Олицкой он рассказал, что сейчас находится в Нью-Йорке, США. От вопроса, как удалось пересечь госграницу, Арестович уклонился.

"Не скрывая своего пренебрежения и пренебрежения к людям, которые действительно озабочены его пребыванием за границей, издал: "Ну как-то уехал. Законно, конечно. На границе проблем не было.

Также спорный политик заявил, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Арестович рассказал о своих основных и второстепенных доходах. Ежемесячную прибыль скандалист оценивает десятками тысяч долларов.

– Также Арестович прокомментировал свою мемную фразу о "две-три недели". Он заявил, что знал, о чем говорит и надеялся, что переговоры пройдут успешно, закончив вооруженную агрессию.

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