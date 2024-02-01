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ГУР не предоставляло Арестовичу документы на выезд из Украины: заявление
Главное управление разведки Министерства обороны Украины не давало разрешения на пересечение государственной границы лицу по имени Алексей Арестович. Он не получал от ведомства ни писем, ни каких-либо других документов для выезда из Украины.
Соответствующее заявление опубликовали в Facebook ГУР МОУ. Так, пресс-служба управления прокомментировала сообщение, ранее распространенное изданием NGL.media. Данная информация не соответствует действительности.
В ГУР призвали представителей медиа тщательно проверять информацию, прежде чем ее распространять.
Новость дополняется.