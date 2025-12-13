Кабмин согласовал автоматический воинский учет украинцев: что это значит

Кабинет министров принял постановление об автоматическом воинском учете украинских граждан. Отныне часть лиц будет становиться на учет без необходимости личного обращения, очередей или дополнительных справок.

Об этом 13 декабря сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что решение уменьшит бюрократию и упростит процедуру для людей и ТЦК.

"Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов", – говорится в сообщении.

На воинский учет автоматически будут поставлены:

– мужчины, которые не стали на учет в 17 лет – они приобретают статус призывника с достижением 18-летнего возраста.

– мужчины в возрасте 18–60 лет, находящихся за рубежом – при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы, без необходимости посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг", – отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.

Она добавила, что система сделает это автоматически, поскольку уже имеет все необходимые данные.

