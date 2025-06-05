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Кабачковая пицца за 15 минут: тесто готовить не нужно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Пицца – очень сытная закуска, которая в классическом варианте готовится из теста из муки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Но, стоит отметить, что также ее можно сделать из овощей, например, кабачка и картофеля.

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Кабачковая пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой пиццы из кабачка с твердым сыром.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • Кабачок или цукини – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст л.
  • Твердый сыр (у меня пармезан) – 30 г

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на терку, отжимаем всю влагу. Это важно, масса должна стать максимально сухой. Добавляем яйцо, муку и сыр, специи.

Кабачок для основы

2. Перемешаем до однородности и выкладываем на противень с пергаментом. Пергамент лучше брать силиконизированный или смазать маслом, так пицца точно не прилипнет. Но если есть сомнения, то можно запечь в форме для выпечки.

Приготовление блюда

3. Запекаем примерно 15-20 минут. Корж должен подсохнуть и начать румяниться. Далее выкладываем соус и начинку. Запекаем еще 15-20 минут!

Готовая пицца

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