Кабачковая пицца за 15 минут: тесто готовить не нужно

Пицца – очень сытная закуска, которая в классическом варианте готовится из теста из муки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Но, стоит отметить, что также ее можно сделать из овощей, например, кабачка и картофеля.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой пиццы из кабачка с твердым сыром.

Ингредиенты:

Кабачок или цукини – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст л.

Твердый сыр (у меня пармезан) – 30 г

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на терку, отжимаем всю влагу. Это важно, масса должна стать максимально сухой. Добавляем яйцо, муку и сыр, специи.

2. Перемешаем до однородности и выкладываем на противень с пергаментом. Пергамент лучше брать силиконизированный или смазать маслом, так пицца точно не прилипнет. Но если есть сомнения, то можно запечь в форме для выпечки.

3. Запекаем примерно 15-20 минут. Корж должен подсохнуть и начать румяниться. Далее выкладываем соус и начинку. Запекаем еще 15-20 минут!

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