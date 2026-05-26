К медикам обратились десятки людей: на Николаевщине расследуют массовое отравление на поминальном обеде

На Николаевщине правоохранители расследуют массовое пищевое отравление, которое произошло после поминального обеда. В медицинские учреждения уже обратились более двух десятков человек, среди них – малолетний ребенок.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Так, 25 мая во время мониторинга интернет-ресурсов была обнаружена информация о многочисленных случаях отравления жителей Первомайского района. Речь идет о людях, которые посещали поминальный обед в Кривоозерской общине.

Сообщение об инциденте зарегистрировано в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях отделением полиции №3 Первомайского райотдела.

По предварительным данным следствия, поминальное мероприятие было организовано 22 мая владельцем одного из временно закрытых кафе на территории громады. Именно после него у людей начали проявляться симптомы отравления.

По состоянию на утро 26 мая в больницы обратились 22 человека, среди которых – ребенок в возрасте два года. Все пациенты находятся на стационарном лечении. Медики сообщают, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас специалисты проводят санитарно-эпидемиологические проверки и лабораторные исследования, чтобы установить точный источник инфекции и причины отравления.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и определяет ее правовую квалификацию.

