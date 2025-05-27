Экзорцисты Украины провели ежегодный семинар: насколько реально изгнать беса из диктатора Кремля Путина

В Ивано-Франковске состоялась встреча экзорцистов со всей Украины – священники Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), которые имеют разрешение на совершение обряда экзорцизма, собрались на ежегодный семинар по обмену опытом и обучению.

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Могут ли религиозные практики повлиять на ход российско-украинской войны, в частности изгнать демона из президента РФ (ну и на всякий случай – из его ближайшего окружения), рассказывает OBOZ.UA.

Ассоциация специального назначения из Чорткова

Термин экзорцизм (в среде людей, далеких от религии, это явление известно в основном по фильмам ужасов) происходит из древнегреческого языка и означает "связывание клятвой". Это одна из древнейших практик изгнания злых духов из человека, которая присутствует во многих религиях и культурах мира.

В Украине в настоящее время насчитывается около 20 экзорцистов. Все они – представители Украинской греко-католической церкви и являются членами Ассоциации экзорцистов УГКЦ. Штаб-квартира которой, что характерно, находится в городе Чортков Тернопольской области.

Но говорить о том, что именно греко-католики – главные поборники изгнания бесов из человека, будет неправильно. Просто в Украине так исторически сложилось. Вообще существует Международная ассоциация экзорцистов, объединяющая около 250 специалистов-священнослужителей католической церкви из более чем 30 стран мира.

"Экзорцисты есть во всех христианских учениях. Христос сам был экзорцистом: в Евангелии от Матфея есть эпизод, когда он исцелил бесноватых, переселив из них бесов в стадо свиней. Но православные священники, как правило, избегают широкой огласки этой практики. Тем более МПЦ... Они если начнут изгонять демонов, то, думаю, в первую очередь себя же и погубят", – говорит OBOZ.UA заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

Если веришь – может и подействовать

Возникает вопрос: если экзорцизм – это довольно серьезно, то нельзя ли использовать его в сугубо практических целях – попытаться изгнать демона из Путина, человека явно бесноватого? Или вообще "замочить" его, например, в туалете, используя религиозные практики? Ведь были же похожие прецеденты.

Например, когда раввины-каббалисты, недовольные политикой премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, наложили на него древнее проклятие "Пульса де-нура" (в переводе с арамейского – "Удар огня"). Вскоре после этого Шарона разбил инсульт, он впал в кому, в которой и пребывал 8 лет до самой смерти. Опять же, известны многочисленные случаи из культа вуду – когда жрецы сообщали жертве, что скоро она не жилец, потом так и происходило.

"Подобные явления плохо исследованы, но то, что они существуют, – несомненно. Самый распространенный пример – сглаз. Это все находится в сфере веры, если во что-то веришь – может произойти. Кстати, израильское проклятие, как говорят, действует только на иудеев и начинает действовать с той минуты, когда жертва узнает о приговоре. Так что если не узнаешь, может и не подействовать. У нас в Черновицкой области есть мольфары, у них существует что-то похожее на экзорцизм. Я сама на обряде не была, но то, что рассказывали, действительно жутко. Что касается Путина – не зря он дружил с Шойгу, окружает себя шаманами. Он старается выстраивать защиту против подобных эзотерических вещей", – говорит Людмила Филипович.

Стоит отметить, что президент РФ к эзотерике относится вполне серьезно. Участницы панк-рок-группы Pussy Riot после своего перформанса "Богородица, Путина прогони" получили по два года в колонии общего режима и потом вынуждены были эмигрировать. А якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком из Якутска в Москву с целью совершить обряд по изгнанию Путина из Кремля (он прямо говорил, что тот – демон, которого не любит природа), упекли в психбольницу.

Впрочем, в Украинской греко-католической церкви сомневаются, что при помощи практик экзорцизма возможно что-то сделать с бесноватым старцем из Кремля.

"Идея неплохая, но в ходе сеанса экзорцизма нужен личный контакт с человеком, из которого нужно изгнать демона. Удаленно такие практики не работают", – говорит OBOZ.UA отец Андрей, руководитель пресс-бюро УГКЦ.

А вот завотделом философии и истории религии Института философии уверена, что попытаться все-таки стоит – мол, а вдруг все-таки получится? Нам от этого хуже не будет.