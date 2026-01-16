Из Центральной Европы идет потепление: синоптик сказала, когда в Украине спадут морозы

В Центральной Европе в течение последней недели зафиксировали существенное повышение температуры воздуха. Украинские синоптики оценили, может ли это потепление распространиться на территорию страны в ближайшее время. В Украине пока сохраняются морозы из-за влияния блокирующего антициклона с северо-востока.

Синоптик Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA объяснила текущую ситуацию с атмосферными процессами. Она отметила, что в целом в наших широтах перенос воздушных масс происходит преимущественно с запада, со стороны Атлантики, но сейчас действует другой механизм. По прогнозам, существенных изменений температурного режима как минимум до 20-х чисел января не ожидается.

По ее словам, над Украиной сформировалось мощное поле высокого атмосферного давления, которое блокирует поступление более теплого воздуха. "Каких-то изменений в течение второй декады января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет", – сказала синоптик.

Холодный антициклон

Наталья Птуха пояснила, что нынешнюю погоду в Украине определяет блокирующий антициклон, расположенный на северо-восток от территории государства. Именно он обеспечивает погоду без осадков и поступление холодных воздушных масс с востока и северо-востока.

Она добавила, что такое "стояние" между циклоном с северо-востока и процессами с Атлантики создает определенные колебания. Их уже можно заметить в западных областях, где температура иногда меняется более ощутимо.

Что будет дальше

На большей части Украины, в частности в северных, центральных и восточных регионах, по имеющимся прогнозам и в дальнейшем будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды существенно не изменится.

Синоптик отметила, что зимой такие мощные антициклоны обычно приносят в Украину морозы. Поэтому, несмотря на потепление в Центральной Европе, резкого повышения температуры в нашей стране в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сильные морозы в Украине сохранятся как минимум до 20-х чисел января, а кратковременного потепления синоптики не обещают. Самые низкие температуры ожидаются на севере и северо-востоке, где ночью столбики термометров будут опускаться до -22...-23 градусов. Исключением будет оставаться Закарпатье, где холод ослаблен горным рельефом.

