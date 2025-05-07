Из российского плена вернулся военный, который полгода считался пропавшим без вести: дома ждали родные и любимая. Фото

После шести месяцев российского плена на Родину вернулся Денис Шептун — военный из села Великий Кучуров Черновицкой области. С ноября 2024 года он считался пропавшим без вести, но на днях снова ступил на родную землю.

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22-летнего защитника встречали дома родные, односельчане и любимая девушка. Об этом сообщили в Великокучуровской сельской территориальной громаде.

Его освобождение стало настоящим праздником для Великокучуровской громады, где парня знают как доброго, ответственного и искреннего юношу.

"Наш земляк — Шептун Денис Викторович, 22-летний защитник из села Великий Кучуров, вернулся на украинскую землю после жесткого плена!" – говорится в сообщении.

Денис попал в плен к российским оккупантам в ноябре 2024 года, а до этого мужественно защищал Украину, боролся за мир и свободу для каждого из нас.

Учился защитник в местной школе с третьего класса, которую успешно закончил. В родном селе Великий Кучуров о Денисе говорят как об ответственном, добром и искреннем парне. Сейчас он стал символом несокрушимости, стойкости и силы духа для односельчан. Его выдержка и мужество вызывают уважение и восхищение.

"Поздравляем тебя, Денис, дома — на родной земле! Искренняя благодарность всем, кто боролся за его освобождение. Надеемся на возвращение всех воинов-героев, с которыми сегодня нет связи, но их с надеждой ждут дома. Мы верим, что победа за нами! Вместе мы — несокрушимые! Слава Украине! Слава Героям!" – отметили в громаде.

Напомним, что во вторник, 6 мая, Украина и РФ провели новый обмен пленными. Еще 205 украинских воинов вернулись домой из российского плена. Среди них — героические защитники Мариуполя, а также те, кто держал оборону на самых горячих участках фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Едином реестре лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах находится более 70 тысяч человек. Это военные, гражданские, и даже граждане других государств и лица без гражданства, которые на законных основаниях находились на территории нашей страны.

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