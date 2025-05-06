Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта: Украина вернула из российского плена 205 воинов. Фото и видео

Во вторник, 6 мая, Украина и РФ провели новый обмен пленными. Еще 205 украинских воинов вернулись домой из российского плена.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Нынешний обмен является пятым в этом году и 64-м с начала полномасштабной войны.

Среди тех, кто вернулся домой - героические защитники Мариуполя, а также те, кто держал оборону на самых горячих участках фронта.

"Наши - свободные. Наши - дома. Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

"Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - добавил он.

Из плена вернулись герои, которые защищали Украину от агрессора на всех ключевых направлениях - Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожье, Сумщина, Киевщина, Херсонщина и гарнизон Мариуполя.

Среди освобожденных - 3 офицера, а также 202 солдата и сержанта. Они представляют практически все составляющие украинских сил обороны: Вооруженные Силы Украины, в частности Военно-морские, Воздушные, Десантно-штурмовые войска, Силы территориальной обороны, Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

"Лучшие новости дня. Украина вернула домой 205 воинов. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Мы благодарны партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Я благодарю всю нашу команду, которая занимается этим процессом. Задача - вернуть всех. Мы это сделаем. Настоящее движение к миру должно включать возвращение всех", - отметил Глава Офиса президента Андрей Ермак.

Всем освобожденным воинам будет оказана комплексная помощь: медицинское обследование, лечение, необходимые вещи первой необходимости, а также финансовые выплаты - как за время пребывания в плену, так и единовременная материальная помощь. Также защитники смогут пройти реабилитацию и адаптацию после тяжелых условий в российской неволе.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан.

"Спасибо за содействие в организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам и всем причастным структурам и организациям за совместные усилия ради освобождения наших людей", - отметили в штабе.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, есть возвращенные тяжелобольные и раненые.

Сегодня на месте проведения обмена находились работники Офиса Омбудсмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с нормами МГП. Они также зафиксировали, в каком эмоциональном и физическом состоянии освобожденные возвращаются в Украину.

"Я дома! Я дома!" - эти слова, полные счастья и слез, сказал один из наших защитников, только ступив на родную землю после плена.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что 26 гвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Самому молодому из них - 22 года, самому старшему - 25. Большинство находилось в плену еще с 2022 года.

"Спасибо Президенту Украины, руководителю Офиса Президента и команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за проведенную работу и достигнутый результат. Благодарность международным партнерам, в частности ОАЭ, за посредничество. Прилагаем максимальные усилия, чтобы вернуть из плена всех украинцев", - добавил он.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что в рамках обмена домой вернулись три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Освобожденные военнослужащие обороняли Украину в Мариуполе, на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях.

"Всем освобожденным будет обеспечена медицинская помощь, лечение и реабилитация. Искренне благодарен каждому, кто сделал этот обмен возможным, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество. Работаем над тем, чтобы вернуть каждого украинца из неволи", - добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 21 апреля, в Украине пропавшими без вести считались почти 63 тысячи человек. Относительно примерно 10 тысяч из них есть подтверждение пребывания в российском плену.

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