Из плена вернулся десантник из Прикарпатья, у которого за время неволи родился сын: жена рассказала подробности. Фото

В воскресенье, 25 мая, из российского плена в Украину вернулось 303 защитника. Среди них – пятеро прикарпатцев, в частности Роман Теренчин из Слободы Долинской, что в Ивано-Франковской области.

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Военнослужащий, который провел в плену 890 дней, служил старшим наводчиком пулеметного взвода роты огневой поддержки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщают "Вікна".

Боец попал в плен в декабре 2022 года после ранения возле Кременной Луганской области. В течение 890 дней плена родные не получали никаких писем или звонков.

Об освобождении мужа Ольга Теренчин узнала сначала из сообщения в приложении "Дія", а затем ей позвонили из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Позже Роман сам связался с женой из госпиталя.

"Трудно передать эмоции, ведь все чувства перемешались, радости не было предела. Муж и дети для меня – все. У нас с Романом 6 августа будет 20-я годовщина свадьбы, поэтому я очень хотела, чтобы мы ее вместе отпраздновали. 17 мая ему исполнилось 42 года, а самому маленькому Роману 4 мая – 2 года. Я была на пятом месяце беременности, когда он попал в плен", – рассказала женщина.

17 мая освобожденному из плена защитнику исполнилось 42 года, а его младшему сыну - 2 года. На момент плена жена находилась на пятом месяце беременности. Все это время она жила верой, что муж вернется домой.

Ольга рассказала, что ее муж имел опыт участия в боевых действиях еще в 2015-2016 годах в зоне АТО, в частности вблизи Донецкого аэропорта, Авдеевки и Станицы Луганской, будучи в составе 128-й горно-штурмовой бригады. В августе 2022 года он добровольно снова отправился на фронт. Именно тогда женщина узнала о беременности, а младший сын стал для матери символом надежды и силы в период долгого ожидания.

По словам Ольги, 19 декабря 2022 года была потеряна связь с мужем. Уже 21 декабря она получила извещение, что Роман пропал без вести.

"У меня тогда самая длинная ночь была в жизни, а на следующий день я уже знала, что он в плену, ведь увидела на Телеграмм-каналах видео, что его, раненого, захватил враг. Позже еще встречала видео с мужем. В январе 2024 года также получила известие от освобожденного пленного, который был с мужем в медчасти в колонии", – рассказала жена защитника.

В течение 890 дней плена родные Романа не получали ни писем, ни звонков. Все это время его семья могла только молиться, надеяться, ждать и участвовать в акциях поддержки. Младший сын стал для Ольги своеобразным утешением, помог хоть немного отвлечься и собрать силы, чтобы жить дальше и бороться за возвращение мужа.

Женщина практически не спала – максимум четыре часа в сутки. Остальное время она проводила за поисками любой информации в интернете о пленном муже и возможных путях его возвращения. Двухлетний сын Роман, как и 19-летний Даниил, очень похожи на отца, а средний сын Матвей, которому 15 лет, больше напоминает мать.

Теренчин занимал должность старшего наводчика солдата пулеметного взвода роты огневой поддержки 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. По словам жены, он получил ранение у него, ему установили два аппарата Елизарова.

"Когда я его вчера спрашивала, как чувствует себя, то отшучивался, что он теперь "железный человек", но от молнии прятаться придется. Что касается меня, то я бы уже шла пешком к нему на встречу, но надо несколько дней карантина подождать. Со старшим и младшим поедем его навестить. Он у нас очень любит сладкое, поэтому точно испеку ему бисквит", – отметила Ольга.

Ольга также вспомнила первую встречу с будущим мужем. Тогда она была в седьмом классе, а Роман - в девятом. Они встретились у доски с расписанием. После школы официально встречались только два месяца перед свадьбой, потому что уже знали друг друга всю жизнь.

"Роман – мой друг и поддержка. Он у меня безотказный, хотя и имеет стальной дух. Моей сестры муж Александр ушел на фронт после плена Романа, а через полгода погиб. У него осталось трое маленьких детей. Еще у меня брат военный капеллан и старший сын Даниил учится на священника. Знаю, что именно Господь Бог, Гошевская Богородица и святой Иуда Фаддей вернули мне мое сердце, моего мужа", – отметила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-российских переговорах с участием Турции, которые состоялись в Стамбуле 16 мая, стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня.

Первый этап состоялся 23 мая – в этот день домой вернулись 390 украинцев, среди которых 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских.

На следующий день, 24 мая, Украина обменяла еще 307 защитников – это воины ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии. Также домой вернулись 27 защитников Мариуполя.

На третий день большого обмена удалось вернуть еще 303 украинцев. Среди них были 70 защитников Мариуполя, а также воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Официально полных списков украинцев, которых вернули домой в результате этого обмена, еще нет, но местные власти и родные публикуют отдельные фамилии в открытом доступе. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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