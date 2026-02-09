'Истощенное сердце не выдержало': после ранения умер Герой с Франковщины. Фото

Украина продолжает ежедневно терять своих Героев в результате российской агрессии. На этот раз печальная весть пришла на Прикарпатье.

После ранения умер военный Криницкий Владимир с Франковщины. Его истощенное сердце не выдержало из-за болезни. Об этом сообщили в Дубовецкий территориальной громаде.

"Печальный день. Скорбные известия не покидают нашу громаду. К сожалению, имеем еще одну потерю. Сегодня перестало биться сердце нашего защитника", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Владимир Криницкий родился 2 февраля 1995 года в селе Тустань. Учился в местной школе. Близкие вспоминают, что он был щедрым, добрым человеком, который всегда приходил на помощь, искренне любил родных и свою землю.

26 марта 2024 года был призван на военную службу, проходил обучение в пгт Десна Черниговской области.

24 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в городе Красногоровка Покровского района Донецкой области получил ранение.

После лечения и реабилитации дома военный неоднократно болел пневмонией. К сожалению, в один из дней болезнь оказалась сильнее.

"Он отдал свою жизнь за мир и свободу Украины и навсегда останется в памяти родных, друзей и побратимов. Вечная и светлая память Герою! О дате похорон сообщим позже", – резюмировали печальную весть в громаде.

Напомним, что 4 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. Глава государства впервые за долгое время озвучил официальное количество погибших украинских военных в войне против России.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

