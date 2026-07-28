Исторический этап после эвакуации из Мариуполя: "Метинвест Политехника" выпустила первых бакалавров

Первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", созданный по инициативе Рината Ахметова, провел исторический выпуск бакалавров. Более 100 студентов успешно завершили четырёхлетнее обучение и получили дипломы – несмотря на то, что университету пришлось полностью перестроить свою работу после начала полномасштабной войны и потери кампуса в Мариуполе.

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Шесть лет назад Группа "Метинвест" запустила проект по созданию современного технического университета европейского образца для подготовки инженеров нового поколения. В 2021 году в центре Мариуполя началось строительство студенческого городка с учебным корпусом, общежитием и спортивным комплексом. Однако полномасштабное вторжение России разрушило эти планы.

Несмотря на это, университету удалось сохранить преподавательский коллектив, адаптировать образовательные программы и уже осенью 2022 года провести первый набор студентов. Учебный процесс был организован в смешанном формате, а практическая подготовка проходила на предприятиях "Метинвеста".

Сегодня "Метинвест" Политехника работает в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. За это время университет сформировал полный цикл технического образования – от младшего бакалавра до аспирантуры, а все образовательные программы прошли государственную аккредитацию. В настоящее время в вузе обучаются 1335 студентов, среди которых более 50 ветеранов войны.

Первые бакалавры получили образование по направлениям металлургии, горного дела, автоматизации, компьютерных наук и безопасности труда. Многие из них уже работают на предприятиях "Метинвеста", а большинство планирует продолжить обучение в магистратуре.

"Университет, который не удалось построить в Мариуполе, стал символом стойкости украинского технического образования. Выпускники "Метинвест Политехники" – это будущая инженерная элита Украины, которая будет играть определяющую роль в восстановлении промышленности и экономики в целом. Мы ждем каждого из них на наших предприятиях, чтобы вместе строить новую украинскую металлургию", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяна Петрук.

Напомним, что сейчас в вузе "Метинвест Политехника" продолжается прием заявлений на бакалавриат: до 1 августа абитуриенты могут подать документы через электронный кабинет и выбрать одну из 17 образовательных программ. Обучение сочетает теоретическую подготовку с практикой на производстве, а для ветеранов и отдельных категорий внутренне перемещенных лиц предусмотрена упрощенная процедура поступления на основе собеседования.