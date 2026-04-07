Исключительно по собственному желанию: в Минобороны прокомментировали ошибочный учет и розыск женщин

Министерство обороны Украины заявило, что проанализировало случаи ошибочной постановки женщин на воинский учет и предоставления им статуса "в розыске". В ведомстве объяснили, что причинами таких ситуаций могли стать изменения законодательства, а также технические и человеческие факторы.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на ответ пресс-службы Минобороны на информационный запрос. В министерстве отметили, что вместе с военным руководством реагируют на упомянутые случаи, проводя служебные проверки и готовя нормативные изменения.

В Минобороны назвали причины ошибочного учета женщин

В ведомстве пояснили, что в период с декабря 2021 года по март 2022 года действовали нормы, которые предусматривали широкий перечень специальностей для обязательного воинского учета женщин. Позже эти правила изменили — большинство специальностей перевели на добровольный принцип, оставив обязательный учет только для медицинских работников. Однако данные о женщинах уже могли быть внесены в реестр на основании информации, полученной от учебных заведений и государственных органов.

В Минобороны также предполагают, что ошибки могли возникнуть из-за технических сбоев или человеческого фактора при внесении информации в базу данных.

Отдельно в ведомстве прокомментировали резонансный случай в Харькове, когда женщину ошибочно внесли в воинский учет и объявили в розыск. По информации министерства, соответствующие действия — постановку на учет, объявление в розыск и его отмену – осуществляли работники одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Министерстве обороны сообщили, что на подобные случаи реагируют путем проведения служебных проверок и подготовки изменений в нормативную базу. В частности, командование Сухопутных войск и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировали расследование, чтобы выяснить возможные нарушения законодательства должностными лицами ТЦК и СП.

Кроме того, подготовлены предложения по внесению изменений в постановление Кабинета министров №523. Они должны позволить удалять ошибочно созданные записи из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Что делать в случае безосновательного постановки на воинский учет

В Минобороны также объяснили, что делать гражданам, которые считают, что их безосновательно поставили на воинский учет или внесли некорректные данные в систему "Оберіг".

В частности, рекомендуется воспользоваться функцией "Исправление данных онлайн" в приложении "Резерв+". Если ответа на онлайн-заявку нет, следует подать письменное заявление в ТЦК по месту жительства, а также направить копию обращения в Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, граждане могут обжаловать решения или действия должностных лиц в административном или судебном порядке.

"Министерство обороны Украины обеспечивает рассмотрение таких обращений и принимает меры по исправлению возможных неточностей, в том числе связанных с обработкой данных или их переносом в электронные системы", – отметили в министерстве.

Напомним, по состоянию на начало 2025 года, более 5,5 тысяч украинских женщин несли службу на передовых позициях, сдерживая продвижение российского агрессора на нашей территории. Всего в рядах Вооруженных сил Украины находится 70 тысяч защитниц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сухопутных войсках ВС Украины прокомментировали слухи об обязательной мобилизации женщин. В ведомстве отметили, что женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.

