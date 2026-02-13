'Имел много друзей': на войне погиб Герой из Вольнянска. Фото

К сожалению, Украина в войне против российских захватчиков теряет своих лучших сыновей. Так, в Донецкой области погиб 45-летний военный из Вольнянска Запорожской области Алексей Копанев.

Алексей был добровольцем, командовал взводом, и погиб вблизи Ямполя Краматорского района. Печальную весть о гибели Героя принес Вольнянский горсовет.

Воину было 45 лет. У него остались брат, жена, и шестилетний сын.

Мирная жизнь

Алексей почти всю жизнь провел в родном Вольнянске. Здесь он учился в школе №4, а классный руководитель Леши с теплотой вспоминает его как воспитанного, вежливого, отзывчивого и искреннего мальчика, который "умел слушать и слышать, уважать учителей и поддерживать одноклассников".

Хотя Алексей в Запорожском институте государственного и муниципального управления получил образование менеджера-экономиста, в последние годы мирной жизни работал водителем такси.

"Его знали как ответственного, искреннего и всегда готового помочь. Он имел много друзей, потому что умел дружить по-настоящему – с теплом и преданностью", – отмечает местная власть.

Еще подростком артистически одаренный, Алексей самостоятельно научился играть на гитаре. Выступал в составе джаз-группы "Динамит", и в 2021 году даже участвовал в фестивале "Коктебель джаз Фест".

Причем юноша любил не только музыку. Был воспитанником театра-студии БЭМС (первый выпуск). "Добрый, скромный, талантливый, с тонким чувством юмора", – так вспоминает его руководитель студии Светлана Демиденко.

Гибель Героя

В 2023 году Алексей добровольно вступил в ряды ВСУ. Осваивая военное дело, он получил обучение в Польше. Мужчину направили в воинскую часть А0536, где он служил командиром Третьего мехвзвода второй роты первого механизированного батальона.

"Лейтенант Алексей Васильевич Копанев, верный военной присяге и украинскому народу, мужественно выполняя свой воинский долг, погиб 7 февраля 2026 года вблизи населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Украины", – отметил Вольнянский горсовет.

Другие Герои страны

К сожалению, умер после ранения военный Владимир Криницкий с Франковщины – его истощенное сердце не выдержало из-за болезни. Герой получил ранение еще в июне 2024 года во время выполнения боевого задания в городе Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Александр Кудрицкий. Свой последний бой Герой мужественно принял в районе населенного пункта Черное Харьковской области.

