Имел билет в Польшу, но отправился на войну: на фронте погиб боец из Запорожской области, защищавший Украину с февраля 2022. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Запорожской области Владимир Москалец с псевдо "Раптор". В день, когда Россия начала полномасштабную войну, у него был билет в Польшу на 24 февраля 2022 года, куда он собирался ехать на работу, но вместо этого мужчина взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от врага.

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Владимир мечтал построить дом, растить дочь и завести собаку, однако 22 июня он погиб в Харьковской области. О потере сообщили в Широковской громаде.

Что известно о Герое

На малую родину — в Широковскую громаду Запорожского района — вернулся на щите защитник Владимир Москалец с псевдо "Раптор".

В громде рассказали, что Владимир родился 30 мая 1983 года в поселке Видрадное, там прошли его детство и юность.

"Он был старшим ребенком в семье, с детства чувствовал ответственность за близких и после потери отца стал опорой для мамы, младших сестры и брата, который сейчас также защищает Украину в рядах Вооруженных Сил Украины", – отметили в Широковской громаде.

На защиту Украины мужчина встал с первых дней великой войны, отказавшись от запланированной заранее поездки в безопасную Польшу.

"24 февраля 2022 года у Владимира был билет в Польшу, где он планировал работать. Но воспользоваться им было не суждено. Уже на следующий день он пришел в военкомат, а когда его не приняли – в тот же вечер вступил в ряды территориальной обороны. Для него не было другого выбора: он знал, что должен защищать свой дом, семью и Украину", — говорят в Широковской громаде.

Позже Владимир всё-таки вступил в ряды ВСУ: службу он нес в составе 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады. Служил достойно, за что был отмечен наградами.

А в конце июня, менее чем через месяц после своего 43-летия, Владимир Москалец погиб в бою с врагом. Жизнь воина оборвалась 22 июня вблизи Богуславки, что в Харьковской области.

"Он прожил жизнь честно, достойно и мужественно. Защищал свою землю, свой народ и семью. Мечтал построить собственный дом, создать счастливую семью, воспитывать дочь и завести собаку. К сожалению, война лишила его возможности осуществить эти мечты. Каждый, кто знал Владимира, вспоминает его широкие плечи, уверенный взгляд и ощущение защищенности рядом с ним. Он был человеком, который без колебаний вставал между опасностью и теми, кого любил. Он умел защищать не только с оружием в руках — защищал словом, поддержкой, заботой, своим присутствием. Рядом с ним любые трудности казались меньше. Именно таким — сильным, надёжным и безгранично добрым – он навсегда останется в памяти тех, кто его любил", — отметили в громаде.

В Широковской громде выразили соболезнования родным и близким Владимира – маме, сестре, брату и возлюбленной.

"Мы разделяем вашу боль, скорбим вместе с вами и склоняем головы в скорби. Герои не умирают. Они остаются в наших сердцах, в наших воспоминаниях и в мирном небе, завоеванном ценой собственной жизни", – отметили там.

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