Без отца осталась новорожденная дочь: на Покровском направлении погиб 24-летний капитан-пограничник Артем Крук. Фото

В бою за Украину погиб пограничник из Ривненской области Артем Крук. Жизнь воина оборвалась на Донетчине, вблизи населенного пункта Новый Донбасс.

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Молодому капитану навсегда останется 24 года, дома его ждали жена и новорожденная дочь. О потере сообщили в Заречненской поселковой территориальной громаде Ривненской области

Что известно о Герое

"С глубокой скорбью сообщаем, что Заречненская громада понесла невосполнимую утрату. Защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб начальник второй пограничной заставы первого отдела пограничной службы (тип С) пограничной комендатуры быстрого реагирования 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов Государственной пограничной службы Украины капитан Крук Артем Сергеевич", – сообщили в громаде.

Артем Крук родился 29 сентября 2001 года в городе Хмельницкий.

В августе 2019 года он принес военную присягу на верность украинскому народу.

В течение 2023–2025 годов Артем проходил службу в 5-й пограничной комендатуре, дислоцированной на территории Заречненского района. Там он создал собственную семью.

"Капитан Артем Крук мужественно и самоотверженно выполнял боевые задачи на передовых рубежах обороны страны. 16 июня 2026 года при исполнении воинского долга в бою за Украину погиб в районе населенного пункта Новый Донбасс Покровского района Донецкой области", – сообщают в громаде.

В понедельник, 29 июня, с Артемом Круком простятся в Хмельницком, где он родился и вырос.

По завершении церемонии прощания кортеж с телом Героя отправится в Заречненскую громаду, где Артема ждали любимая жена и новорожденная дочь.

"Церемония похорон начнётся возле дома семьи на улице Центральной 30 июня 2026 года. Похороны капитана Артема Крука с соблюдением всех воинских почестей состоятся на кладбище поселка Заречное (Муравин). Точное время прибытия траурного кортежа и маршрут его движения по территории громады будут сообщены дополнительно. Выражаем глубокие и искренние соболезнования супруге Кристине Денисовне, новорожденной дочери, родителям, родным, близким и сослуживцам погибшего офицера. Призываем жителей громады должным образом почтить память погибшего военнослужащего, организовав живой коридор чести с государственными флагами во время следования кортежа. Вечная память и слава Герою-пограничнику капитану Артему Круку!" – говорится в сообщении на странице Заречненской громады.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб Герой из Кировоградской области Андрей Ситниченко. Он встал на защиту Украины в первый день большой войны – 24 февраля 2022 года.

Защитник погиб в бою с врагом в Донецкой области. Ему было всего 29 лет.

Также стало известно, что на войне погиб Герой из Кривого Рога Дмитрий Крылов.

С 2015 года он работал на Южном ГОК электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств.

Дмитрия мобилизовали в январе 2023 года. Он служил в должности командира орудия самоходного артиллерийского дивизиона 23-й отдельной бригады.

В июне Дмитрий должен был приехать домой в отпуск и увидеться с родными — мамой, женой и сыном – но не успел: 16 июня в Донецкой области он погиб в результате удара вражеского дрона.

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