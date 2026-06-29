"Взял в руки оружие": на войне с оккупантами погиб работник хлебокомбината из Днепропетровской области. Фото

На фронте погиб работник хлебокомбината, уроженец Днепропетровской области, Виталий Ржанский. Жизнь отважного защитника оборвалась на Покровском направлении.

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Печальную новость сообщили в Telegram-канале "Первый Городской. Кривой Рог". Герою навсегда останется 47 лет.

"На Покровском направлении погиб работник Криворожского хлебокомбината Виталий Ржанский", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Мужчина был уроженцем села Владимировка. После прохождения срочной службы работал бригадиром прокатного цеха и слесарем-ремонтником на "Криворожстали", а впоследствии стал водителем на хлебокомбинате. Там он добросовестно и самоотверженно выполнял свои обязанности, пока не началась большая война.

"В конце 2025 года Виталий вновь взял в руки оружие и присоединился к рядам защитников в качестве водителя-пулеметчика пехотного батальона", – отмечается в сообщении.

Последний бой Герой принял 19 июня 2026 года на Покровском направлении. Виталию Ржанскому навсегда осталось 47 лет.

"Украина потеряла любящего отца, надежного друга и отважного защитника", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, на войне погиб оператор БПЛА из Львовской области Андрей Комар. Последний бой он провел вблизи Константиновки в апреле 2026 года, и до недавнего времени считался пропавшим без вести. Без отца остались двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель военного из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести два года.

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