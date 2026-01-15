В пресс-службе Сергея Левочкина заявили, что он не собирается возобновлять отношения с художницей Зинаидой Кубар, поскольку "имеет совершенно другие планы". А последние заявления экс-супруги назвали неадекватными.

Такой комментарий прозвучал после того, как бывшая жена Сергея Левочкина, Зинаида Кубар, обвинила его в "психологическом давлении" и "влиянии на службу" ее нынешнего мужа – военного Владислава Шевченко.

Как известно, Зинаида Кубарь старше Владислава Шевченко на 26 лет.

Напомним, Левочкин и Кубарь развелись 8 лет назад. Они имеют двух общих детей – 22-летнюю дочь Елену и 20-летнего сына Владимира. Дети с матерью не общаются.