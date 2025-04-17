Играют, как собаки: в сети показали непринужденное поведение волков в чернобыльском лесу. Видео

В чернобыльском лесу все еще есть волки, и когда их никто не видит, они ведут себя как обычные собаки. Такое милое поведение животных попало в объектив скрытой в лесу камеры, так называемой "фотоловушки".

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Как сообщил заместитель директора по науке в Чернобыльском центре ядерной безопасности Сергей Гащак, все такие "фотоловушки" с начала масштабного российского вторжения по понятным причинам считались потерянными, и только в 2025 году они были найдены. В свою очередь, BBC Украина показала указанные кадры со скрытой в Припяти камеры.

"Когда чернобыльских волков никто не видит, они играют как собаки", – лаконично прокомментировали в BBC обнародованную запись.

Как можно увидеть на видео, это декабрь 2021 года. Сергей Гащак говорит, что возвращение "фотоловушек" с такими кадрами стало для него "маленьким счастьем, которое бывает даже во время войны".

"Через вторжение рашистов в феврале 2022 года должен был проститься с Чернобылем. Дополнительным поводом для "душевных страданий" стала потеря восьми оставшихся без "папки" фотоловушек в чернобыльских пущах. В то время надежд на их возвращение не было вовсе. На всякий случай оставил координаты нескольким друзьям. Вдруг в январе 2025 года получаю фотку, как одну из моих камер снимают. Позже со мной связался товарищ, и объяснил, что к чему, а впоследствии и гигабайты лосей и волков потекли на мой диск. Все фотоловушки вернулись в дом", – рассказал Сергей.

Он отметил, что камеры были там, "где появление людей маловероятно", поэтому признаки войны на кадрах с 2022 по 2025 годы "едва прослушиваются".

Кстати, рыси и волки в Чернобыле – не редкость, напротив, с момента исчезновения человека увеличили свою популяцию. Понятно, что животные очень часто остаются голодными. В то время как чернобыльский волк в трудные времена может есть даже яблоки, рысь – настоящий хищник, которому необходима добыча, утверждают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на фотоловушку Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попал забавный енот. Очевидно, он запасался вкусненьким перед выходными, ведь в зубах держал немалый кусок мяса – милое видео можно посмотреть здесь.

Также в сети показали жителей Чернобыльской зоны, очень опасных для людей.

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