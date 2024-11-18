Важны для экосистем: как выглядят 'лесные археологи' Чернобыльской зоны. Фото

На территории Чернобыльской зоны отчуждения проживают разные животные, одно из которых называют настоящим "лесным археологом", а речь идет именно о нем, играет важную роль в экосистеме и способствует росту новых растений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Он может весить до 200 килограмм.

"Кто такие дикие кабаны? Это настоящие "лесные археологи" и одни из самых харизматичных жителей наших лесов! Вы, видимо, встречали их следы во время прогулок по лесу – разрытая почва, разбросанные листья… Но знали ли вы, насколько они важны для экосистем?" – написали в пресс-службе заповедника.

По словам специалистов Чернобыльской зоны, дикий кабан – это большой и хитрый зверь. Они очень умны, осторожны и обладают прекрасным обонянием, что позволяет им находить пищу даже под толстым слоем снега. Кабаны очень умны – запоминают маршруты, могут обойти ловушки и даже понимают, когда на них охотятся.

Кроме того, животные играют важную роль в поддержке здоровья лесных экосистем. В поисках желудей, корней или грибов они разрыхляют почву, способствуя росту новых растений.

"Кабаны поддерживают биоразнообразие, создавая условия для других видов. Однако, порой они могут наносить значительный ущерб сельскому хозяйству, разоряя посевы", – напомнили специалисты заповедника.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Чернобыльской зоны отчуждения заметили редкую хищную птицу, которая является немногочисленным осенним мигрантом. Это лунь полевой, который относится к семье ястребовых.

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