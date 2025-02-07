'Ты не ты, когда голоден'. Смешной енот попал на фото в Чернобыльском заповеднике

В фотоловушку Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попал забавный енот. Очевидно, он запасался вкусненько перед выходными, ведь в зубах держал немалый кусок мяса.

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Хотя еноты неестественный вид для данной местности, работники Чернобыльского заповедника отметили на своей странице в сети Facebook, что это очередное доказательство, что на защищенной территории животным живется спокойно и сытно. И численность фауны Чернобыльской зоны увеличивается, о чем свидетельствуют данные фотоловушек.

"Ты не ты, когда голоден", – подписали биологи опубликованное фото в Facebook.

Известно, что еноты представляют собой охотничий вид млекопитающих. Численность данного уссурийского вида енотов в Украине составляет около 10 тысяч особей и имеет тенденцию к росту.

По словам ученых Чернобыльского заповедника, енот уссурийская, или енотовидная собака, относится к животным, которые залегают в зимнюю спячку. Однако теплые зимы нарушают привычный ритм спячки этих животных. Они могут просыпаться и даже выходить из тайника во время оттепелей в поисках пищи, говорят биологи.

Еноты всеядны: питаются грызунами, мелкими птицами, пресмыкающимися, жуками, рыбой, ягодами, поэтому всегда могут найти для себя что-нибудь вкусненькое.

Но главное – не наткнуться на еще большего хищника, говорят исследователи природы. Главный природный враг енотов – это волки, которых немало в Чернобыльском заповеднике. Также опасны для них рыси и большие хищные птицы – беркуты и орланы, говорят ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что в сети показали жителей Чернобыльской зоны, очень опасных для людей.

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