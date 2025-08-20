Видео дня
Идеальные сырники, которые не горят и не распадаются: делимся секретом приготовления
Домашние сырники – лучшее блюдо для полезного, вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы сырники не распадались и при этом были нежными и хорошо прожаренными, кулинары советуют выбирать жирный творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников с цедрой лимона.
Ингредиенты:
- 400 г. жирного творога
- 1 яйцо
- цедра половины апельсина или лимона
- ванильный экстракт
- 3 ст.л. муки
- 2 ч.л. сахара (можно больше)
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.
2. Формируем сырники, (не делайте слишком большие) и жарим их на хорошо разогретой сковороде.
3. Жарьте на слабом огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
