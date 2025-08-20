УкраїнськаУКР
русскийРУС

Идеальные сырники, которые не горят и не распадаются: делимся секретом приготовления

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,7 т.
Рецепт сырников

Домашние сырники – лучшее блюдо для полезного, вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы сырники не распадались и при этом были нежными и хорошо прожаренными, кулинары советуют выбирать жирный творог.

Видео дня
Домашние сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников с цедрой лимона. 

Ингредиенты: 

  • 400 г. жирного творога
  • 1 яйцо
  • цедра половины апельсина или лимона
  • ванильный экстракт
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления: 

1. К творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Тесто для сырников

2. Формируем сырники, (не делайте слишком большие) и жарим их на хорошо разогретой сковороде.

Как правильно жарить сырники

3. Жарьте на слабом огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые сырники

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: