Идеальные сырники, которые не горят и не распадаются: делимся секретом приготовления

Домашние сырники – лучшее блюдо для полезного, вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы сырники не распадались и при этом были нежными и хорошо прожаренными, кулинары советуют выбирать жирный творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников с цедрой лимона.

Ингредиенты:

400 г. жирного творога

1 яйцо

цедра половины апельсина или лимона

ванильный экстракт

3 ст.л. муки

2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Формируем сырники, (не делайте слишком большие) и жарим их на хорошо разогретой сковороде.

3. Жарьте на слабом огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

