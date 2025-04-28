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Идеально к шашлыку: очень вкусная закуска из запеченного перца, зелени и сыра

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт закуски

Сладкий перец – идеальные овощи для запекания, а также приготовления салатов, закусок. Еще его можно очень вкусно готовить на мангале, а также фаршировать и делать очень вкусные летние супы. 

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Сладкий перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных перцев, с чесноком и зеленью. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 3-4 перца(можно и больше)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1/2 небольшого фиолетового лука
  • 1 ст.л. масла
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • соль, петрушка

Способ приготовления: 

1. Перец помойте, почистите от семян. Переложите на противень, полейте маслом и запекайте до готовности.

Запеченный перец

2. Переложите в подходящую посуду, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут. После почистите перец от кожуры.

Приготовление закуски

3. Порежьте перец, добавьте измельченную зелень, масло, горчицу, чеснок, уксус, лук, соль и перемешайте.

Закуска с маслом и зеленью

Выложите эту смесь на хлеб, сверху можно добавить сыр и зелень, будет очень вкусно!

Готовая закуска

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