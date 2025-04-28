Идеально к шашлыку: очень вкусная закуска из запеченного перца, зелени и сыра
Сладкий перец – идеальные овощи для запекания, а также приготовления салатов, закусок. Еще его можно очень вкусно готовить на мангале, а также фаршировать и делать очень вкусные летние супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных перцев, с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- 3-4 перца(можно и больше)
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1/2 небольшого фиолетового лука
- 1 ст.л. масла
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- соль, петрушка
Способ приготовления:
1. Перец помойте, почистите от семян. Переложите на противень, полейте маслом и запекайте до готовности.
2. Переложите в подходящую посуду, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут. После почистите перец от кожуры.
3. Порежьте перец, добавьте измельченную зелень, масло, горчицу, чеснок, уксус, лук, соль и перемешайте.
Выложите эту смесь на хлеб, сверху можно добавить сыр и зелень, будет очень вкусно!
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