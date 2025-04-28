Идеально к шашлыку: очень вкусная закуска из запеченного перца, зелени и сыра

Сладкий перец – идеальные овощи для запекания, а также приготовления салатов, закусок. Еще его можно очень вкусно готовить на мангале, а также фаршировать и делать очень вкусные летние супы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных перцев, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

3-4 перца(можно и больше)

1 зубчик чеснока

1 ч.л. французской горчицы

1/2 небольшого фиолетового лука

1 ст.л. масла

1 ст.л. яблочного уксуса

соль, петрушка

Способ приготовления:

1. Перец помойте, почистите от семян. Переложите на противень, полейте маслом и запекайте до готовности.

2. Переложите в подходящую посуду, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут. После почистите перец от кожуры.

3. Порежьте перец, добавьте измельченную зелень, масло, горчицу, чеснок, уксус, лук, соль и перемешайте.

Выложите эту смесь на хлеб, сверху можно добавить сыр и зелень, будет очень вкусно!

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