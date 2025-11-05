'И это только начало': Украина стремится попасть в первую тройку стран по практическому внедрению ИИ

Внедрение национального цифрового ассистента на базе искусственного интеллекта "Дія.АІ", который предоставляет государственные услуги украинцам, было "домашним заданием" для Украины. Дело в том, что в министерстве цифровой трансформации поставили "амбициозную цель" – ввести наше государство в тройку стран по практическому внедрению искусственного интеллекта. Именно поэтому Украина уже стала первой страной, которая "запустила агентные услуги на базе искусственного интеллекта".

Об этом во время международной конференции об инновациях для устойчивости и восстановления Украины WINWIN Summit 2025 сообщил первый вице-премьер-министр Михаил Федоров. Он подчеркнул, что "это только начало".

Что сказал Федоров

Хотя об ИИ сегодня говорят по всему миру, в других странах его практическое внедрение в государственные услуги обычно ограничивается запуском чатботов, которые уже используются около 10 лет. В свою очередь Украина, по словам Федорова, "хакнула эту историю", благодаря чему сейчас более 85% запросов граждан по предоставлению услуг в "Дії" обрабатывает именно ИИ-ассистент.

"Наша следующая задача, если говорить о цифровом государстве, – трансформировать общую концепцию цифровизации Digital State в Agentic State, где искусственный интеллект будет выступать агентом действий. Мы будем первой страной в мире, которая развивает Agentic State. Наша амбициозная цель – попасть в тройку стран по практическому внедрению искусственного интеллекта", – подчеркнул Федоров.

Зачем это нужно

Ши-ассистент в частности, и уровень развития инноваций в стране в целом позволяет Украине привлекать не только внимание рядовых граждан, но и "ведущих мировых инвесторов", считает первый вице-премьер.

"Поэтому у нас среди партнеров уже есть, например, Google, и многие другие технологические компании и правительства. Это мотивирует нашу команду не останавливаться. И мы хотим, чтобы Украина оказалась среди 30 стран по уровню ВВП. Чтобы этого достичь, мы должны развивать наши высокотехнологичные отрасли", – отметил чиновник.

Что предшествовало

Еще в сентябре текущего года в Украине презентовали "Дія.AI" – один из первых в мире государственных виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта и первый, предоставляющий услуги прямо в чате. Он может быстро найти нужную государственную услугу, проверить сведения из реестров или заказать необходимый документ.

Хотя работа ассистента "Дія.AI" до сих пор в процессе бета-тестирования, сейчас 85% запросов граждан по предоставлению услуг в "Дії" обрабатывает именно ИИ-ассистент.

А тем временем, как сообщал OBOZ.UA, Албания стала первой страной в мире, где в состав правительства введен министр, созданный на основе искусственного интеллекта. Хотя новый министр по имени Диелла (на албанском языке это означает "Солнышко") существует только в сети, именно она отвечает в стране за весь процесс государственных закупок.

