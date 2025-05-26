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Хрустящие "конвертики" из лаваша с очень сытной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для очень вкусных, сытных закусок, а также пирогов и даже тортов. Стоит отметить, что лаваш даже можно просто приготовить из воды и муки.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении "конвертиков" из лаваша.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа
  • творог – 200 г
  • твердый сыр – 100-150 г
  • майонез(сметана) – 1 ст.л.
  • Зелень
  • Соль
  • Черный перец
  • Желток для смазывания
  • Кунжут
  • Масло сливочное

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на полоски.

Лаваш для блюда

2. Начинка: смешайте творог, тертый твердый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу. Добавьте мелко нарезанную зелень по вкусу.

3. Завернуть начинку в конвертики. Свободный край заложить во внутрь.

Начинка для лаваша

4. Смазать сверху желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180С 15 минут. Или в зависимости от вашей духовки.

Готовое блюдо

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