Видео дня
Хрустящие "конвертики" из лаваша с очень сытной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для очень вкусных, сытных закусок, а также пирогов и даже тортов. Стоит отметить, что лаваш даже можно просто приготовить из воды и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении "конвертиков" из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа
- творог – 200 г
- твердый сыр – 100-150 г
- майонез(сметана) – 1 ст.л.
- Зелень
- Соль
- Черный перец
- Желток для смазывания
- Кунжут
- Масло сливочное
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте на полоски.
2. Начинка: смешайте творог, тертый твердый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу. Добавьте мелко нарезанную зелень по вкусу.
3. Завернуть начинку в конвертики. Свободный край заложить во внутрь.
4. Смазать сверху желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180С 15 минут. Или в зависимости от вашей духовки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: