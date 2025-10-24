Хотели попасть в Румынию: пограничники спасли мужчин, которые два дня блуждали в горах. Фото

На Раховщине пограничники вместе с сотрудниками ГСЧС спасли двух мужчин. Они два дня блуждали в горах, потому что хотели попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Во время мониторинга пограничного участка экипаж вертолета обнаружил "искателей приключений" в состоянии сильного истощения и с признаками переохлаждения.

Мужчины не имели надлежащего снаряжения и не ориентировались в горной местности, из-за чего быстро заблудились. Один из них получил серьезную травму глаза и из-за боли не мог самостоятельно передвигаться.

Пограничники оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, согрели их и передали медикам.

Во время общения мужчины признались, что самостоятельно проложили маршрут в Румынию и планировали незаконно пересечь границу. В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу Украины. Организатор "бизнеса" брал за свои услуги 20 тысяч долларов США.

