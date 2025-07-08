'У тебя двое детей, поэтому лучше молчать': Голобуцкий заявил о давлении представителей 'Глобино' на активистов из-за загрязнения реки Псел

4 июля на своей Facebook-странице политолог и медиаэксперт Алексей Голобуцкий опубликовал эмоционально насыщенный пост, в котором раскритиковал компанию "Глобино" за многолетнее загрязнение реки Псел, бездействие государства и атмосферу запугивания местных жителей.

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"Свиной навоз из "Глобино" уже два года как привычно закатали в землю, типа "ничего и не было", но вонь стоит до сих пор", — пишет Голобуцкий.

По его словам, сначала общий ущерб от загрязнения оценили в 70 тысяч гривен, впоследствии – в более чем миллион. Однако даже эти средства компания не оплатила полностью, а реабилитацией почв и воды так никто и не занялся.

В центре внимания публикации – также реакция общины, которая взяла ситуацию в свои руки.

"Активисты создали TikTok-инициативу "Спаси реку Псел" для начала нормального расследования... Но боятся. Меняют голоса, блюрят лица. Даже маски надевают", – рассказывает эксперт.

В заметке упоминаются и конкретные случаи давления. По словам Голобуцкого, женщина, которая предоставила землю в аренду "Глобино", вынуждена была срочно уехать из страны, а детей активистов держали дома из-за прямых угроз.

"Напомним, что у тебя есть двое детей, поэтому лучше молчать" – так, по словам жителей, с ними "общались" представители заинтересованной стороны.

Не менее абсурдной звучит, по мнению Голобуцкого, попытка "спрятать" следы катастрофы.

"Местные говорят, что была попытка Рыбинспекции на моторках "спрятать ночью дохлую рыбу на дне реки" (!). Тот еще цирк с лошадьми, если правда", — отмечает он.

В финале сообщения Голобуцкий подытоживает ситуацию: "За два года никто из виновников экологической катастрофы над Пслом, которую устроило "Глобино", не ответил за содеянное и не ликвидировал последствия".

Несмотря на повышенный общественный резонанс, создание TikTok-кампаний и многочисленные обращения в органы власти, публичная реакция компании "Глобино" на изложенные обвинения – до сих пор отсутствует.