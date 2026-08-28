"Хорт. Первый характерник": Алан Бадоев и Ольга Навроцкая представили вторую часть фэнтези-романа

С первых дней своего появления фэнтезийная вселенная "Хроники Силы" удивляет форматами и возрождает традицию иммерсивных пресс-туров как способ более глубокого погружения в культурный проект, основанный на украинских легендах и мифологии – от времён скифов до современности.

Видео дня

По случаю выхода второй части украинского фэнтези-бестселлера "Хорт. Первый характерник" создатели вселенной Ольга Навроцкая и Алан Бадоев пригласили гостей в путешествие по местам, которые стали источником вдохновения для создания романа. Маршрут начался в Ржищеве, откуда участники отправились по Днепру на лодках к затопленному селу Гусинцы, Спасо-Преображенской церкви и Лысой горе, фактически повторив часть пути героев книги.

На протяжении всего путешествия реальные места переплетались с фэнтезийным миром "Хроники Силы". В разных точках маршрута гостей ждали театрализованные сцены с участием актёров, воссоздававших эпизоды и образы из романа. Исторический контекст путешествия дополнила лекция историка и экскурсовода Нины Беллини.

Кульминацией иммерсивного маршрута стала Лысая гора, где воссоздали одну из ключевых сцен книги с участием ведической жрицы Рахманки.

Иммерсивный формат презентации призван не только привлечь внимание к выходу новой части "Хорта", но и по-новому познакомить аудиторию с современной украинской литературой, мифологией и культурным наследием. Сочетание художественного сюжета с реальными украинскими местами силы дало возможность прожить часть истории вместе с её героями и увидеть локации, лежащие в основе фэнтезийной Вселенной.

Вторая часть фэнтези-романа "Хорт. Первый характерник" продолжает путешествие главных героев — первого казака-характерника Хорта и Рахманки. На этот раз история ещё глубже погружает читателя в таинственный мир украинской мифологии и раскрывает взаимоотношения героев с богами. Читателей ждут новые персонажи, испытания, приключения и места силы. Вместе с героями они отправятся к днепровским порогам и побывают на Хортице.

Всего год назад "Хроники Силы" впервые были представлены украинской аудитории. За это время первая книга серии "Хорт. Первый характерник" стала бестселлером, преодолев отметку в 40 тысяч проданных экземпляров, и вошла в пятерку самых успешных книжных новинок 2025 года в Украине.

С 24 августа вторая часть "Хорта" появилась на полках книжных магазинов в городах по всей Украине.

Параллельно Алан Бадоев и Ольга Навроцкая продолжают развивать "Хроники Силы" за пределами книжного формата. В настоящее время создатели завершают работу над сценарием первого фильма, который должен стать следующим этапом развития фэнтезийной вселенной.

Проект реализован при поддержке генеральных партнеров Mastercard и "Ощадбанка", а также генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала "1+1 Украина".

Издательство – КСД.