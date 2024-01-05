Зимние гадания: как заглянуть в будущее на Крещение

С 2024 года украинцы будут отмечать Крещение Господне или Крещение 6 января. В этот день принято купаться в проруби, подражая Христу, и набирать воду домой, потому что она имеет целебные свойства.

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Девушки на Крещение также могут заглянуть в будущее и погадать на суженого. OBOZ.UA нашел интересные ритуалы в этот праздник.

Чашки

Подготовьте семь чашек и положите сахар, соль, кольцо, монету, кусок хлеба, лук и налейте воды. Закройте глаза и выберите любую емкость. Сахар – это приятное событие, соль – несчастье, хлеб – благополучие, монета – богатство, лук – слезы, кольцо – брак, а вода предвещает спокойную жизнь.

Книга

Возьмите любую книгу, задайте конкретный вопрос и загадайте страницу и строку. Например, страница 7, вторая строка сверху. Это и будет ответ на ваш вопрос.

Свечи

Зажгите две свечи и определите, какая из них это вы, а какая – это другой человек, например, любимый. Если свечи склоняются друг к другу, вы будете вместе.

Гадание на суженого

Подготовьте миску с водой и небольшую деревянную палочку. Перед сном положите палочку в воду, поставьте емкость под кровать и произнесите: "Суджений, прийди мене через місток перевести". Кто придет во сне, тот и будет ваш любимый.

Обручальное кольцо

Сквозь кольцо пропустите нить, налейте немного воды в тарелку и легонько качайте кольцом. Начинайте задавать вопросы и смотрите, на движения: если параллельно вам, ответ положительный, а если перпендикулярно, то отрицательный.

Кошка

Загадайте желание и позовите кошку к себе. Если она переступит порог комнаты левой лапой, то желание исполниться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда отмечают Крещенский сочельник по новому календарю.

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