Крещенский сочельник или Голодная кутья: когда отмечают по новому календарю, традиции и суть праздника

По новому церковному календарю, Православная церковь Украины начала отмечать все торжества на 13 дней раньше. Соответственно, сместился и последний большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне, оно же Богоявление в народе известное, как Крещение.

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Отмечают его сейчас не 19 января, а 6 января, уточняет OBOZ.UA. Вечером накануне (т.е. 5 января) принято готовить голодную кутью. Рассказываем также о других традициях праздника, а также об истории его происхождения.

Традиции Крещенского Сочельника

Как и все рождественские праздники, Крещенский Сочельник уходит своими корнями в дохристианские времена. Считается, что в этот день по миру ходит много нечистой силы. Больше всего ее можно встретить ночью у водоемов. Поэтому необходимо будет в праздник воду благословить и очистить.

День преддверия Богоявления считается постным. Церковь рекомендует в этот день только пить воду, а пищу употреблять лишь после заката.

На Крещенский Сочельник последний раз за зимние праздники готовят кутью. Она носит народное название Голодная. Поскольку блюдо, как и в канун Рождества, должно быть постным заправлять его маслом нельзя. Отсюда и такое название. На стол следует поставить нечетное количество блюд. Среди них узвар, постный борщ, пироги и рыба.

В этот день последний раз ходят от дома к дому вертепы со щедривками. После ужина на столе оставляют порцию кутьи с ложкой для предков.

В полночь семья ходит к ближайшему источнику воды или водоему и набирает из нее воду. Она считается целительной и хранится в доме весь год. Также в поле собирают снег, который ночью оставляют в тепле. Утром талой водой нужно умыться. Особенно это важно для девушек. Считается, что так они сохранят свою красоту. Также немного снега подсыпали в колодец, чтобы он не пересыхал и вода в нем не цвела.

В ночь против Крещения молодежь в последний раз гадала. А на дверях и оконных рамах рисовали кресты, чтобы защититься от нечисти, которая в эту ночь особенно активна.

Приметы Крещенского Сочельника

По погоде в канун праздника прогнозировали будущее лето и урожай. Вот некоторые из примет:

если в Крещенский Сочельник идет снег – это к хорошему урожаю пшеницы и других зерновых;

на небе ночью не видно звезд – осенью в лесах будет мало грибов;

если звезд много и они яркие – скот с весны начнет хорошо плодиться;

снег лежит на деревьях – хорошо уродят сады и будет много меда;

снегопад утром предвещал большой урожай пшеницы и гречихи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие церковные праздники празднуют по новому календарю в январе 2024 года.

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