Всемирный день 'спасибо': как отметить самый вежливый день года

Хороший праздник не обязательно должен быть посвящен какому-либо событию или человеку. Ему даже не нужно быть официальным. К примеру, день 11 января во всем мире посвящают словам благодарности. Его отмечают, как Всемирный день "спасибо", хотя он и не входит ни в один календарь праздничных дат.

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OBOZ.UA рассказывает об истории наиболее вежливого праздника года. И о способах его хорошо отметить.

Откуда взялся праздник

Сами слова благодарности относят к очень древним. Люди достаточно рано начать говорить друг другу краткое благословение в ответ на какую-то услугу или приятность.

В украинском языке для выражения благодарности обычно используют два слова: "дякую" и "спасибі". Более редкостное и стилистически изысканное "спасибі" происходит от фразы "спаси, боже!" – своеобразной магической формулы, которой нужно было защитить своего благодетеля.

Слово "дякую" пришло в украинский язык очень давно и было заимствовано из германских языков. Так в немецком оно звучит, как danke, а в английском – thanks. Языковеды, занимающиеся изучением английского, утверждают, что эта лексема происходит от более давней формы существительного thought – "мысль". Человек, получавший что-то полезное и приятное, отвечал на это, что будет думать нечто хорошее о своем благодетеле, посылать ему добрые мысли, желать ему хорошего.

Письменные благодарности стали популярны в 15 веке, когда люди начали отправлять друг другу карточки с приятными словами. В том числе, с благодарностями. Впоследствии эта практика развилась в культуру отправки открыток.

Когда именно словам благодарности решили посвятить целый день, неизвестно. Также история не сохранила имя того, кто придумал эту идею. Однако празднуют его в начале года, очевидно, для того чтобы вспомнить всех, кто сделал для нас что-то хорошее в прошлом году, и сказать им несколько теплых слов.

Как отпраздновать день слова "спасибо"

Самый простой способ – выразить свою благодарность близким лично. Позвоните и расскажите, за что вы им благодарны. Или отправьте сообщение. Можно оставлять друг другу записки или дарить открытки. Главное, чтобы благодарность была искренней.

А можно поставить на работе, в общежитии, в подъезде дома баночку багодарности, куда каждый положит свою записку с благодарностью за что-то или кому-то. А вечером посмотреть, как много благодарностей удалось собрать.

Также можно подарить такую банку кому-то особенному. Пусть этот человек в течение дня вынимает из нее записки и читает их. Это согреет его сердце.

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